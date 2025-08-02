В Винницкой области госрегистратора подозревают в неправомерной регистрации, что нанесло ущерб на сумму 3,3 млн грн

При регистрации она не проверила достоверность сделки, и впоследствии оказалось, что компания-продавец недвижимости — фиктивная.

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В Винницкой области государственный регистратор одного из поселковых советов подозревают в неправомерной регистрации права собственности за частным лицом нежилого помещения площадью 687 м2 в г. Виннице. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемая, работавшая в одном из поселковых советов Могилев-Подольского района в 2020 году, неправомерно осуществила государственную регистрацию права собственности за частным лицом нежилого помещения площадью 687 м2 в Виннице.

Во время процедуры регистратор не проверила правильность сделки купли-продажи регистрируемого объекта, который предоставил гражданин. Выяснилось, что фирмы, якобы продавшей ему недвижимость, не существует.

Также подозреваемая не поинтересовалась у Винницкого городского совета о статусе имущества, находящегося на его территории.

В результате таких неправомерных действий нанесен ущерб совладельцам жилищно-строительного кооператива на сумму 3,3 млн грн.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

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