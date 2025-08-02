В Хельсинки за год не произошло ни одного смертельного дорожно-транспортного происшествия

В городе не зафиксировано ни одной гибели на дорогах в течение года.

Источник фото: dpa

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Город Хельсинки стал одной из первых столиц ЕС, где за целый год не произошло ни одного смертельного дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили муниципальные должностные лица, в течение 2023–2024 годов в городе не было зарегистрировано ни одной смерти в результате ДТП. Об этом пишет Politico.

Для сравнения: в 2023 году в городах ЕС погибли 7 807 человек, в том числе 55 — в Берлине и 9 — в Брюсселе. И хотя Хельсинки является одной из самых маленьких столиц ЕС с населением чуть менее 690 000 человек, около 1,5 миллиона человек живут и передвигаются в столичном регионе.

По мнению городского инженера по безопасности дорожного движения Рони Утриайнена, основной причиной положительной статистики стало введение строгих ограничений скорости — в частности, снижение максимальной скорости до 30 км/ч в жилых районах и центре города. Эти изменения были внедрены в 2021 году и сопровождались установкой 70 камер фиксации нарушений.

Кроме того, в рамках национальной стратегии «Vision Zero» полиция сосредоточилась на снижении травматизма на дорогах до нуля. За последние два десятилетия количество пострадавших в ДТП сократилось с 727 до 14 человек в год.

Среди других инициатив — инвестиции в инфраструктуру: новые пешеходные зоны, более 1500 км велосипедных дорожек, автономные автобусы и финансирование новой трамвайной линии от Европейского инвестиционного банка. Также городские власти намеренно сужали дороги и высаживали деревья, чтобы сделать вождение менее удобным в центральных районах — и, соответственно, более безопасным для всех участников движения.

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