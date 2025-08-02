Некоторые пенсионеры имеют право на прибавку за стаж: кто и сколько получает

Прибавка составляет до 1% от прожиточного минимума.

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В 2025 году граждане Украины, вышедшие на пенсию и имеющие страховой стаж, превышающий предусмотренную норму, смогут получать дополнительные выплаты к основной пенсии. Размер таких доплат определяется согласно действующему законодательству и напрямую зависит от количества отработанных «лишних» лет. Об этом сообщает "На пенсии".

Прибавка к пенсии есть для мужчин старше 35 лет и женщин старше 30 лет стажа, если пенсия назначена после октября 2011 года.

Доплата составляет 1% от пенсии за каждый полный год стажа сверх нормы, но не более 1% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, в 2025 году составляет 2 361 гривну.

Для пенсионеров, которые вышли на пенсию до октября 2011 года, применяются другие правила исчисления сверхурочного стажа: для мужчин это более 25 лет, для женщин более 20 лет.

В таких случаях доплаты к пенсии также предусмотрены, но они назначаются в соответствии с ранее действовавшими нормами.

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