Деякі пенсіонери мають право на надбавку за стаж: хто та скільки отримує

Надбавка становить до 1% від прожиткового мінімуму.

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У 2025 році громадяни України, які вийшли на пенсію та мають страховий стаж, що перевищує передбачену норму, зможуть отримувати додаткові виплати до основної пенсії. Розмір таких доплат визначається згідно з чинним законодавством і прямо залежить від кількості відпрацьованих «зайвих» років. Про це повідомляє "На пенсії".

Надбавка до пенсії є для чоловіків з понад 35 років та жінок з понад 30 років стажу, якщо пенсію призначено після жовтня 2011 року.

Доплата складає 1% від пенсії за кожен повний рік стажу понад норму, але не більше 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який у 2025 році становить 2 361 гривню.

Для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до жовтня 2011 року, застосовуються інші правила обчислення понаднормового стажу: для чоловіків — це понад 25 років, для жінок — понад 20 років.

У таких випадках доплати до пенсії також передбачені, але вони призначаються відповідно до норм, що діяли раніше.

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