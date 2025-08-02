До кінця вересня Рада ЄС має затвердити нову версію Плану України для Ukraine Facility – Соболев

Кабмін ухвалив рішення про внесення змін до Плану України для Ukraine Facility.

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про внесення змін до Плану України в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

За його словами, оновлення Плану — це необхідний крок, адже від моменту його початкової підготовки минуло вже два роки. Зміни передбачають:

адаптацію строків виконання — деякі кроки будуть продовжені, інші — скорочені;

уточнення формулювань заходів;

додання посилань на конкретні акти права ЄС.

«Можливість внесення змін до Плану обговорювалася з Єврокомісією від самого початку. Вона передбачена Регламентом про створення Ukraine Facility, і наші команди спільно працювали над узгодженням коректив останні кілька місяців», — зазначив Соболев.

Оновлений План стосуватиметься дій, починаючи з ІІІ кварталу 2025 року, і вже зараз Україна переходить на новий графік реалізації. Як підкреслив міністр, обсяг і зміст зобов’язань перед ЄС не змінюються, проте деякі реформи будуть реалізовані швидше, ніж планувалось спочатку.

До кінця вересня оновлену версію має затвердити Рада ЄС — це стане завершальним етапом формалізації змін.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», керівник місії МВФ по Україні Гевін Грей вказав, що українському уряду належить вирішити питання про те, який сценарій буде представлений у проекті держбюджету на 2026 рік. Йдеться про два сценарії – з продовженням активних бойових дій наступного року або без такого.

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