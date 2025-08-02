До конца сентября Совет ЕС должен утвердить новую версию Плана Украины для Ukraine Facility — Соболев

Кабмин принял решение о внесении изменений в План Украины для Ukraine Facility.

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Кабинет Министров Украины принял решение о внесении изменений в План Украины в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

По его словам, обновление Плана — необходимый шаг, поскольку с момента его первоначальной подготовки прошло уже два года. Изменения предусматривают:

адаптацию сроков выполнения — некоторые шаги будут продлены, другие — сокращены;

• уточнение формулировок мероприятий;

• добавление ссылок на конкретные акты права ЕС.

«Возможность внесения изменений в План обсуждалась с Еврокомиссией с самого начала. Она предусмотрена Регламентом о создании Ukraine Facility, и наши команды совместно работали над согласованием корректировок последние несколько месяцев», — отметил Соболев.

Обновлённый План будет касаться действий, начиная с III квартала 2025 года, и Украина уже переходит на новый график реализации. Как подчеркнул министр, объём и содержание обязательств перед ЕС не изменяются, однако некоторые реформы будут реализованы быстрее, чем планировалось изначально.

До конца сентября обновлённую версию должен утвердить Совет ЕС — это станет завершающим этапом формализации изменений.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», руководитель миссии МВФ по Украине Гэвин Грей указал, что украинскому правительству предстоит решить вопрос о том, какой сценарий будет представлен в проекте госбюджета на 2026 год. Речь идет о двух сценариях – с продолжением активных боевых действий в следующем году или без такового.

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