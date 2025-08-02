У Гельсінкі за рік не сталося жодної смертельної дорожньо-транспортної пригоди

У місті не зафіксовано жодної загибелі на дорогах протягом року.

Джерело фото: dpa

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Місто Гельсінкі стало однією з перших столиць ЄС, які пройшли весь рік без жодної смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Як повідомили муніципальні посадовці, протягом 2023–2024 років у місті не зареєстровано жодної смерті внаслідок ДТП. Про це пише Рolitico.

Для порівняння: у 2023 році в містах ЄС загинули 7 807 осіб, у тому числі 55 — у Берліні та 9 — у Брюсселі. І хоча Гельсінкі є однією з найменших столиць ЄС із трохи менше ніж 690 000 жителів, але приблизно 1,5 мільйона людей проживають і їздять у столичному районі.

На думку міського інженера з безпеки дорожнього руху Роні Утріайнена, основною причиною позитивної статистики є запровадження жорстких обмежень швидкості — зокрема, зниження максимальної швидкості до 30 км/год у житлових районах та центрі міста. Ці зміни були впроваджені у 2021 році та супроводжувались розміщенням 70 камер фіксації порушень.

Крім цього, у межах національної стратегії «Vision Zero» поліція зосередилась на зниженні травматизму на дорогах до нуля. За останні два десятиліття кількість поранених у ДТП зменшилася з 727 до 14 осіб на рік.

Серед інших ініціатив — інвестиції в інфраструктуру: нові пішохідні зони, понад 1500 км велодоріжок, автономні автобуси та фінансування нової трамвайної лінії від Європейського інвестиційного банку. Також міська влада навмисно звужувала дороги й висаджувала дерева, щоб зробити водіння менш зручним у центральних районах — і, відповідно, безпечнішим для всіх учасників руху.

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