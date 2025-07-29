Олена Шуляк завила, що законопроект про право урядового органу зупиняти акти місцевого самоврядування є маркером Ukraine Facility

Цей законопроект передбачає, що суд зможе визнати незаконними правочини, вчинені на основі визнаних незаконними актів органів місцевого самоврядування, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про їх незаконність.

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Законопроект, який до другого читання передбачає можливість урядового органу зупиняти акти органів місцевого самоврядування, а також визнавати незаконними правочини, вчинені на основі актів місцевого самоврядування, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень, є вимогою європейських партнерів. Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк.

«Єдиний індикатор Ukraine Facility на отримання близько 600 млн евро, який наша Верховна Рада України не виконала у першому кварталі — законопроект №13150 (слід зауважити, що невиконаним також лишається «донабір» суддів ВАКС – прим. ред.).

На сьогодні Україна єдина європейська країна, де не реалізовано систему нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування на законодавчому рівні. Законопроект №13150 має це виправити, створивши систему із забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, через впровадження адміністративного нагляду, згідно статті 144 Конституції України», зазначила Шуляк.

За її словами, «це надважливий маяк Ukraine Facility, який ми маємо виконати вже».

«Такий поспіх не зумовлений тим, що весь час парламент не готував документ. На жаль, попередньо зареєстрований №4298 по сенсам багато в чому не влаштував значну групу стейкхолдерів, тому і з'явився №13150», підкреслила вона.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроектом 13150 пропонується передбачити, що визначений Кабміном орган із забезпечення законності зможе зупинити дію акта обласної ради або відповідної посадової особи місцевого самоврядування з одночасним зверненням до суду з позовом про визнання його незаконним та скасування.

Зупинення дії акта має наслідком обов’язкове припинення виконання такого акта фізичними та юридичними особами та заборону здійснення будь-яких дій з майном (відчуження, передача прав тощо), якщо відповідне право виникло на підставі акта, дія якого зупинена.

Також законодавці пропонують, щоб суд міг ухвалити рішення про визнання незаконними актів та правочинів, прийнятих чи вчинених на їх основі актів органів або посадових осіб місцевого самоврядування, які визнані незаконними, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень.

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок прийняття чи видання органом або посадовою особю місцевого самоврядування акта чи його окремих положень, визнаного незаконним за рішенням суду, відшкодовується за рахунок місцевого бюджету.

Автор: Наталя Мамченко

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