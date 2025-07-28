Володимир Зеленський призначив екс-депутатку Світлану Заліщук послом до Швеції

Зеленський підписав указ про призначення Заліщук Надзвичайним і Повноважним Послом у Швеції.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №556/2025, яким призначив Світлану Петрівну Заліщук Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Швеція.

Відповідно до документа, Світлана Заліщук офіційно представлятиме Україну в Швеції, виконуючи обов’язки посла. Указ набув чинності з моменту його підписання.

У 2014-2019 роках Світлана Заліщук була депутатом Верховної Ради 8 скликання.

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