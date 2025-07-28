Владимир Зеленский назначил экс-депутата Светлану Залищук послом в Швецию

Зеленский подписал указ о назначении Залищук Чрезвычайным и Полномочным Послом в Швеции.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №556/2025, которым назначил Светлану Петровну Залищук Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Швеция.

Согласно документу, Светлана Залищук официально будет представлять Украину в Швеции, исполняя обязанности посла. Указ вступил в силу с момента его подписания.

В 2014-2019 годах Светлана Залищук была депутатом Верховной Рады 8 созыва.

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