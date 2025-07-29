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Елена Шуляк заявила, что законопроект о праве правительственного органа останавливать акты местного самоуправления является маркером Ukraine Facility

08:05, 29 июля 2025
Этот законопроект предусматривает, что суд сможет признать незаконными сделки, совершенные на основании признанных незаконными актов органов местного самоуправления, несмотря на то, что участники таких сделок не знали и не могли знать об их незаконности.
Елена Шуляк заявила, что законопроект о праве правительственного органа останавливать акты местного самоуправления является маркером Ukraine Facility
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Законопроект, который ко второму чтению предусматривает возможность правительственного органа останавливать акты органов местного самоуправления, а также признавать незаконными сделки, совершенные на основании актов местного самоуправления, несмотря на то, что участники таких сделок не знали и не могли знать о незаконности таких решений, является требованием европейских партнеров. Об этом рассказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк.

«Единственный индикатор Ukraine Facility на получение около 600 млн евро, который наша Верховная Рада Украины не выполнила в первом квартале — законопроект №13150 (следует отметить, что невыполненным также остается «добор» судей ВАКС — прим. ред.).

На сегодняшний день Украина — единственная европейская страна, где не реализована система надзора за законностью решений органов местного самоуправления на законодательном уровне. Законопроект №13150 должен это исправить, создав систему по обеспечению законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления, путем внедрения административного надзора, согласно статье 144 Конституции Украины», — отметила Шуляк.

По ее словам, «это сверхважный маяк Ukraine Facility, который мы должны выполнить уже».

«Такая спешка не обусловлена тем, что все время парламент не готовил документ. К сожалению, предварительно зарегистрированный №4298 по смыслам во многом не устроил значительную группу стейкхолдеров, поэтому и появился №13150», — подчеркнула она.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом 13150 предлагается предусмотреть, что определенный Кабмином орган по обеспечению законности сможет остановить действие акта областного совета или соответствующего должностного лица местного самоуправления с одновременным обращением в суд с иском о признании его незаконным и отмене.

Остановка действия акта влечет за собой обязательное прекращение выполнения такого акта физическими и юридическими лицами и запрет осуществления каких-либо действий с имуществом (отчуждение, передача прав и т. д.), если соответствующее право возникло на основании акта, действие которого остановлено.

Также законодатели предлагают, чтобы суд мог принять решение о признании незаконными актов и сделок, принятых или совершенных на их основе актов органов или должностных лиц местного самоуправления, которые признаны незаконными, несмотря на то, что участники таких сделок не знали и не могли знать о незаконности таких решений.

Ущерб, причиненный физическому или юридическому лицу вследствие принятия или издания органом или должностным лицом местного самоуправления акта или его отдельных положений, признанного незаконным по решению суда, возмещается за счет местного бюджета.

Автор: Наталя Мамченко

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Елена Шуляк заявила, что законопроект о праве правительственного органа останавливать акты местного самоуправления является маркером Ukraine Facility

Этот законопроект предусматривает, что суд сможет признать незаконными сделки, совершенные на основании признанных незаконными актов органов местного самоуправления, несмотря на то, что участники таких сделок не знали и не могли знать об их незаконности.

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