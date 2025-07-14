Верховной Раде предлагают расширить основания для признания незаконными сделок с имуществом, совершенных на основании актов местного самоуправления

Суд сможет признать незаконными сделки, совершенные на основе актов органов или должностных лиц местного самоуправления, которые признаны незаконными, несмотря на то, что участники таких сделок не знали и не могли знать о незаконности таких решений – Комитет рекомендовал законопроект об «обеспечении законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления».

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Суды смогут принимать решения о признании незаконными актов и сделок, принятых или совершенных на основе актов органов или должностных лиц местного самоуправления, которые признаны незаконными, несмотря на то, что участники таких сделок не знали и не могли знать о незаконности таких решений. Соответствующий законопроект 13150 «относительно обеспечения законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления» рекомендовал принять в целом как закон Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти.

Так, в закон о местном самоуправлении вводится новая статья 76-1 «Обеспечение законности актов областных советов и соответствующих должностных лиц местного самоуправления».

В соответствии с ней обеспечение законности актов областных советов и соответствующих должностных лиц местного самоуправления осуществляется центральным органом исполнительной власти, определенным Кабинетом Министров (орган по обеспечению законности).

Орган по обеспечению законности осуществляет государственный надзор за актами областных советов и соответствующих должностных лиц местного самоуправления.

Государственный надзор осуществляется в отношении:

нормативно-правовых актов областных советов;

индивидуальных актов, принятых областным советом или соответствующим должностным лицом местного самоуправления, по вопросам отчуждения объектов общей собственности территориальных общин области, если такое отчуждение осуществляется без применения публичных конкурсных процедур;

индивидуальных актов, принятых областным советом или соответствующим должностным лицом местного самоуправления с нарушением закона, с превышением полномочий или с нарушением процедуры их принятия.

Мерами по осуществлению государственного надзора за актами областных советов и соответствующих должностных лиц местного самоуправления являются:

требование об устранении нарушения законности;

обращение в суд с иском о признании акта областного совета или соответствующего должностного лица местного самоуправления незаконным.

Орган по обеспечению законности осуществляет государственный надзор за актами областных советов, соответствующих должностных лиц местного самоуправления и применяет меры, предусмотренные этой статьей, не позднее 60 дней со дня вступления в силу акта областного совета или соответствующего должностного лица местного самоуправления согласно методике, утвержденной Кабинетом Министров.

Выявление акта (отдельных его положений), не соответствующего Конституции, законам и/или принятого с превышением полномочий или с нарушением процедуры его принятия является основанием для обращения органа по обеспечению законности с требованием об устранении нарушения законности, которое является обязательным для рассмотрения.

В случае отклонения, нерассмотрения областным советом или соответствующим должностным лицом местного самоуправления требования об устранении нарушения законности в срок, орган по обеспечению законности обращается в суд с иском о признании противоправным и недействительным нормативно-правового акта (отдельных его положений) или о признании противоправным и отмене индивидуального акта (отдельных его положений) областного совета или соответствующего должностного лица местного самоуправления.

При наличии очевидных признаков того, что акт областного совета или соответствующего должностного лица местного самоуправления создает угрозу нарушения территориальной целостности Украины, орган по обеспечению законности приостанавливает действие такого акта с одновременным обращением в суд с иском о признании его незаконным и отмене, о чем безотлагательно информирует Президента и Кабинет Министров.

Приостановка действия акта областного совета или соответствующего должностного лица местного самоуправления влечет за собой обязательность прекращения выполнения такого акта физическими и юридическими лицами, осуществления определенных таким актом полномочий, наступление любых других юридически значимых последствий в случае применения такого акта и запрет осуществления любых действий с имуществом (отчуждение, передача прав и т.д.), если соответствующее право возникло на основании акта, действие которого приостановлено.

Акты органов и должностных лиц местного самоуправления, их отдельные положения, признанные незаконными по иску органа по обеспечению законности, утрачивают силу со дня вступления в законную силу решения суда.

Суд может принять решение о признании незаконными актов и сделок, принятых или совершенных на их основе актов органов или должностных лиц местного самоуправления, которые (их отдельные положения) признаны незаконными, несмотря на то, что участники таких сделок не знали и не могли знать о незаконности таких решений.

Вред, причиненный физическому или юридическому лицу вследствие принятия или издания органом или должностным лицом местного самоуправления акта (его отдельных положений), признанного незаконным по решению суда, возмещается за счет средств соответствующего местного бюджета.

Аналогично, Закон «О местных государственных администрациях» предлагается дополнить статьей 16-1 «Обеспечение местными государственными администрациями законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления».

Так, обеспечение законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления осуществляется местными государственными администрациями в отношении актов:

районных советов и соответствующих должностных лиц местного самоуправления – областными госадминистрациями;

сельских, поселковых, городских, районных в городе советов, их исполнительных органов и соответствующих должностных лиц местного самоуправления – райгосадминистрациями.

Государственный надзор за актами органов и должностных лиц местного самоуправления осуществляется местными государственными администрациями в отношении:

нормативно-правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления;

индивидуальных актов, принимаемых или издаваемых соответствующими органами и должностными лицами местного самоуправления, по вопросам отчуждения объектов гражданских прав территориальной общины или общей собственности территориальных общин района, если такое отчуждение осуществляется без применения публичных конкурсных процедур;

индивидуальных актов, принимаемых или издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправления с нарушением закона, превышением полномочий или с нарушением процедуры их принятия или издания.

Мерами по осуществлению государственного надзора за актами органов и должностных лиц местного самоуправления являются:

требование об устранении нарушения законности;

обращение в суд с иском о признании акта органа или должностного лица местного самоуправления незаконным.

Выявление акта (отдельных его положений) соответствующего органа или должностного лица местного самоуправления, не соответствующего Конституции, законам или принятого или изданного с превышением полномочий или с нарушением процедуры его принятия или издания, является основанием для обращения местной государственной администрации к такому органу или должностному лицу местного самоуправления с требованием об устранении нарушения законности, которое является обязательным для рассмотрения.

В случае отклонения, нерассмотрения соответствующим органом или должностным лицом местного самоуправления требования в срок, местная государственная администрация обращается в суд с иском о признании противоправным и недействительным нормативно-правового акта (отдельных его положений) или о признании противоправным и отмене индивидуального акта (отдельных его положений) соответствующего органа или должностного лица местного самоуправления.

При наличии очевидных признаков того, что акт органа или должностного лица местного самоуправления создает угрозу нарушения территориальной целостности Украины, местная государственная администрация приостанавливает действие такого акта с одновременным обращением в суд с иском о признании его незаконным и отмене, о чем немедленно информирует Президента Украины и Кабинет Министров.

Приостановка действия акта органа или должностного лица местного самоуправления влечет за собой обязательность прекращения выполнения такого акта физическими и юридическими лицами, осуществления определенных таким актом полномочий, наступление любых других юридически значимых последствий в случае применения такого акта и запрет осуществления любых действий с имуществом (отчуждение, передача прав и т.д.), если соответствующее право возникло на основании акта, действие которого приостановлено.

Акты органов и должностных лиц местного самоуправления, их отдельные положения, признанные незаконными по иску местной государственной администрации, утрачивают силу со дня вступления в законную силу решения суда.

Суд может принять решение о признании незаконными актов и сделок, принятых / совершенных на основе актов органов или должностных лиц местного самоуправления, которые (их отдельные положения) признаны незаконными, несмотря на то, что участники таких сделок не знали и не могли знать о незаконности таких решений.

Вред, причиненный физическому или юридическому лицу вследствие принятия / издания органом или должностным лицом местного самоуправления акта (его отдельных положений), признанного незаконным по решению суда, возмещается за счет средств соответствующего местного бюджета.

Также законопроектом предлагается дополнить ч. 2 ст. 150 Кодекса административного судопроизводства, предусматривающую основания обеспечения иска, новым пунктом, по которому обеспечение иска будет допускаться как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела, если очевидны признаки противоправности акта органа или должностного лица местного самоуправления и непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным исполнение решения суда о восстановлении положения, которое существовало до принятия такого акта (по делам по обеспечению законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления).

КАСУ предлагается дополнить статьей 289-11 «Особенности производства по делам по обеспечению законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления».

Правила этой статьи будут распространяться на рассмотрение административных дел относительно:

законности нормативно-правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления, кроме админдел, рассмотрение которых предусмотрено статьей 264 КАСУ;

законности индивидуальных актов органов и должностных лиц местного самоуправления, которые являются предметом обеспечения законности актов таких органов и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с законами «О местном самоуправлении в Украине» и «О местных государственных администрациях».

С исковым заявлением по делам по обеспечению законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления имеет право обращаться уполномоченный орган по осуществлению надзора за законностью, определенный законами «О местном самоуправлении в Украине» и «О местных государственных администрациях».

Административное дело по обеспечению законности решается окружным административным судом по местонахождению соответствующего органа или должностного лица местного самоуправления по правилам общего искового производства в течение 15 дней со дня открытия производства.

Во время рассмотрения этих административных дел суд проверяет, принят ли акт органа или должностного лица местного самоуправления на основании, в пределах полномочий и способом, определенными Конституцией и законами, а в случае осуществления органом или должностным лицом местного самоуправления делегированных им полномочий органов исполнительной власти – также соблюдение других актов законодательства.

Предлагается, чтобы этот закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и был введен в действие через 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Также установлено, что:

До принятия законов о разграничении полномочий органов местного самоуправления и органов государственной власти и об особенностях осуществления исполнительной власти в городах Киеве и Севастополе полномочия по обеспечению законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления осуществляет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий законность актов областных советов и соответствующих должностных лиц местного самоуправления.

В течение одного года со дня введения в действие этого Закона полномочия по обеспечению законности актов сельских, поселковых, городских, районных в городе (в случае их создания) советов, их исполнительных органов и соответствующих должностных лиц осуществляют областные государственные администрации. Районные государственные администрации могут вносить в областные государственные администрации предложения относительно применения мер, предусмотренных этим Законом, в отношении указанных актов.

Кабинету Министров поручено подать на рассмотрение Верховной Рады предложения относительно внесения в законодательные акты изменений, вытекающих из этого Закона, и законопроект о разграничении полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти, а также между органами местного самоуправления различного уровня.

Автор: Наталя Мамченко

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