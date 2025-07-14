Верховній Раді пропонують розширити підстави для визнання незаконними правочинів щодо майна, вчинених на підставі актів місцевого самоврядування

Суд зможе визнати незаконними правочини, вчинені на основі актів органів або посадових осіб місцевого самоврядування, які визнані незаконними, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень – Комітет рекомендував законопроект щодо «забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування».

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Суди зможуть ухвалювати рішення про визнання незаконними актів та правочинів, прийнятих чи вчинених на основі актів органів або посадових осіб місцевого самоврядування, які визнані незаконними, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень. Відповідний законопроект 13150 «щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування» рекомендував прийняти в цілому як закон Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади.

Так, до закону про місцеве самоврядування вводиться нова стаття 76-1 «Забезпечення законності актів обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування».

Відповідно до неї забезпечення законності актів обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабміном (орган із забезпечення законності).

Орган із забезпечення законності здійснює державний нагляд за актами обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування.

Державний нагляд здійснюється щодо:

нормативно-правових актів обласних рад;

індивідуальних актів, прийнятих обласною радою або відповідною посадовою особою місцевого самоврядування, з питань відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад області, якщо таке відчуження здійснюється без застосування публічних конкурсних процедур;

індивідуальних актів, прийнятих обласною радою або відповідною посадовою особою місцевого самоврядування з порушенням закону, з перевищенням повноважень або з порушенням процедури їх прийняття.

Заходами із здійснення державного нагляду за актами обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування є:

вимога про усунення порушення законності

звернення до суду з позовом про визнання акта обласної ради або відповідної посадової особи місцевого самоврядування незаконним.

Орган із забезпечення законності здійснює державний нагляд за актами обласних рад, відповідних посадових осіб місцевого самоврядування та застосовує заходи, передбачені цією статтею, не пізніше 60 днів з дня набрання чинності актом обласної ради або відповідної посадової особи місцевого самоврядування згідно з методикою, затвердженою Кабміном.

Виявлення акта (окремих його положень), що не відповідає Конституції, законам и та/або прийнятий з перевищенням повноважень чи з порушенням процедури його прийняття є підставою для звернення органу із забезпечення законності з вимогою про усунення порушення законності, яка є обов’язковою для розгляду.

У разі відхилення, нерозгляду обласною радою або відповідною посадовою особою місцевого самоврядування вимоги про усунення порушення законності у строк, орган із забезпечення законності звертається до суду з позовом про визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта (окремих його положень) або про визнання протиправним та скасування індивідуального акта (окремих його положень) обласної ради або відповідної посадової особи місцевого самоврядування.

За наявності очевидних ознак того, що акт обласної ради або відповідної посадової особи місцевого самоврядування створює загрозу порушення територіальної цілісності України, орган із забезпечення законності зупиняє дію такого акта з одночасним зверненням до суду з позовом про визнання його незаконним та скасування, про що невідкладно інформує Президента та Кабмін.

Зупинення дії акта обласної ради або відповідної посадової особи місцевого самоврядування має наслідком обов’язковість припинення виконання такого акта фізичними та юридичними особами, здійснення визначених таким актом повноважень, настання будь-яких інших юридично значущих наслідків у разі застосування такого акта та заборону здійснення будь-яких дій з майном (відчуження, передача прав тощо), якщо відповідне право виникло на підставі акта, дія якого зупинена.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їхні окремі положення, визнані незаконними за позовом органу із забезпечення законності, втрачають чинність з дня набрання законної сили рішенням суду.

Суд може ухвалити рішення про визнання незаконними актів та правочинів, прийнятих чи вчинених на їх основі актів органів або посадових осіб місцевого самоврядування, які (їхні окремі положення), визнані незаконними, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень.

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок прийняття чи видання органом або посадовою особою місцевого самоврядування акта (його окремих положень), визнаного незаконним за рішенням суду, відшкодовується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Аналогічно, Закон «Про місцеві державні адміністрації» пропонується доповнити статтею 16-1 «Забезпечення місцевими державними адміністраціями законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування».

Так, забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється місцевими державними адміністраціями щодо актів:

районних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування – обласними держадміністраціями;

сільських, селищних, міських, районних у місті рад, їх виконавчих органів та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування – райдержадміністраціями.

Державний нагляд за актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється місцевими державними адміністраціями щодо:

нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

індивідуальних актів, що приймаються чи видаються відповідними органами та посадовими особами місцевого самоврядування, з питань відчуження об’єктів цивільних прав територіальної громади або спільної власності територіальних громад району, якщо таке відчуження здійснюється без застосування публічних конкурсних процедур;

індивідуальних актів, що приймаються чи видаються органами та посадовими особами місцевого самоврядування з порушенням закону, перевищенням повноважень або з порушенням процедури їх прийняття чи видання.

Заходами із здійснення державного нагляду за актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування є:

вимога про усунення порушення законності;

звернення до суду з позовом про визнання акта органу або посадової особи місцевого самоврядування незаконним.

Виявлення акта (окремих його положень) відповідного органу або посадової особи місцевого самоврядування, що не відповідає Конституції, законам чи прийнятий або виданий з перевищенням повноважень чи з порушенням процедури його прийняття чи видання, є підставою для звернення місцевої державної адміністрації до такого органу або посадової особи місцевого самоврядування з вимогою про усунення порушення законності, яка є обов’язковою для розгляду.

У разі відхилення, нерозгляду відповідним органом або посадовою особою місцевого самоврядування вимоги у строк, місцева державна адміністрація звертається до суду з позовом про визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта (окремих його положень) або про визнання протиправним та скасування індивідуального акта (окремих його положень) відповідного органу або посадової особи місцевого самоврядування.

За наявності очевидних ознак того, що акт органу чи посадової особи місцевого самоврядування створює загрозу порушення територіальної цілісності України, місцева державна адміністрація зупиняє дію такого акта з одночасним зверненням до суду з позовом про визнання його незаконним та скасування, про що невідкладно інформує Президента України та Кабмін.

Зупинення дії акта органу або посадової особи місцевого самоврядування має наслідком обов’язковість припинення виконання такого акта фізичними та юридичними особами, здійснення визначених таким актом повноважень, настання будь-яких інших юридично значущих наслідків у разі застосування такого акта та заборону здійснення будьяких дій з майном (відчуження, передача прав тощо), якщо відповідне право виникло на підставі акта, дія якого зупинена.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їхні окремі положення, визнані незаконними за позовом місцевої державної адміністрації, втрачають чинність з дня набрання законної сили рішенням суду.

Суд може ухвалити рішення про визнання незаконними актів та правочинів, прийнятих / вчинених на основі актів органів або посадових осіб місцевого самоврядування, які (їхні окремі положення) визнані незаконними, незважаючи на те, що учасники таких правочинів не знали і не могли знати про незаконність таких рішень.

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок прийняття / видання органом або посадовою особою місцевого самоврядування акта (його окремих положень), визнаного незаконним за рішенням суду, відшкодовується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Також законопроектом пропонується доповнити ч. 2 ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства, що передбачає підстави забезпечення позову, новим пунктом, за яким забезпечення позову буде допускатися як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо очевидними є ознаки протиправності акта органу або посадової особи місцевого самоврядування і невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду про відновлення становища, яке існувало до прийняття такого акта (у справах щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування).

КАСУ пропонується доповнити статтею 289-11 «Особливості провадження у справах щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування»

Правила цієї статті будуть поширюватися на розгляд адміністративних справ щодо:

законності нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім адмінсправ, розгляд яких передбачено статтею 264 КАСУ;

законності індивідуальних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які є предметом забезпечення законності актів таких органів та посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до законів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації».

З позовною заявою у справах щодо забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування має право звертатися уповноважений орган із здійснення нагляду за законністю, визначений законами «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації».

Адміністративна справа щодо забезпечення законності вирішується окружним адміністративним судом за місцезнаходженням відповідного органу або посадової особи місцевого самоврядування за правилами загального позовного провадження протягом 15 днів з дня відкриття провадження.

Під час розгляду цих адміністративних справ суд перевіряє, чи акт органу або посадової особи місцевого самоврядування прийнято на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами, а в разі здійснення органом або посадовою особою місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також дотримання інших актів законодавства.

Пропонується, щоб цей закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та був уведений в дію через 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Також встановлено, що:

До прийняття законів про розмежування повноважень органів місцевого самоврядування і органів державної влади та про особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі повноваження із забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує законність актів обласних рад та відповідних посадових осіб місцевого самоврядування.

Протягом одного року з дня введення в дію цього Закону повноваження із забезпечення законності актів сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх створення) рад, їхніх виконавчих органів та відповідних посадових осіб здійснюють обласні державні адміністрації. Районні державні адміністрації можуть вносити до обласних державних адміністрацій пропозиції щодо застосування заходів, передбачених цим Законом, стосовно зазначених актів.

Кабміну доручено подати на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо внесення до законодавчих актів змін, що випливають із цього Закону, і законопроект про розмежування повноважень органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади, а також між органами місцевого самоврядування різного рівня.

Автор: Наталя Мамченко

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