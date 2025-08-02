Кабмін ініціює звільнення голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая — Юлія Свириденко

Уряд направить Президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко ввечері 2 серпня повідомила, що невдовзі відбудеться засідання Кабінету Міністрів України, під час якого буде розглянуто низку кадрових рішень.

Зокрема, за словами Свириденко, Уряд направить Президенту України Володимиру Зеленському проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Як стало відомо, антикорупційні органи повідомили про викриття масштабної корупції, пов’язаної з закупівлями безпілотників (БПЛА) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Працівники НАБУ та САП провели низку заходів, у ході яких було затримано чотирьох осіб. Серед фігурантів справи — чинний народний депутат України, а також керівники районної та міської військових адміністрацій і військовослужбовці Національної гвардії.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про викриття народного депутата на хабарі.

У НАБУ розповіли, що правоохоронці викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили:

народний депутат України IX скликання,

колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій,

начальник міської військової адміністрації,

керівник військової частини Національної гвардії України,

бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.