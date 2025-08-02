Кабмин инициирует увольнение главы Мукачевской РГА Сергея Гайдая — Юлия Свириденко

Правительство направит Президенту проект распоряжения об увольнении с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко вечером 2 августа сообщила, что вскоре состоится заседание Кабинета Министров Украины, в ходе которого будет рассмотрен ряд кадровых решений.

В частности, по словам Свириденко, Правительство направит Президенту Украины Владимиру Зеленскому проект распоряжения об увольнении с должности главы Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Как стало известно, антикоррупционные органы сообщили о разоблачении масштабной коррупции, связанной с закупками беспилотников (БПЛА) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Сотрудники НАБУ и САП провели ряд мероприятий, в ходе которых были задержаны четверо человек. Среди фигурантов дела — действующий народный депутат Украины, а также руководители районной и городской военных администраций и военнослужащие Национальной гвардии.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разоблачении народного депутата на взятке.

В НАБУ сообщили, что правоохранители разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили:

народный депутат Украины IX созыва,

бывший глава Луганской областной военной администрации, а сейчас глава одной из районных военных администраций,

начальник городской военной администрации,

командир воинской части Национальной гвардии Украины,

бенефициар предприятия и директор компании-поставщика беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.