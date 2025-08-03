Погода в Украине 3 августа: жарко на юге и востоке, местами дожди и грозы

Воскресенье принесет контрастные погодные условия.

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В воскресенье, 3 августа, в Украине ожидается переменная облачность, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В большинстве регионов — без осадков.

На Закарпатье и Прикарпатье днем пройдут кратковременные дожди.

На востоке и юго-востоке страны — умеренные, местами сильные дожди, местами грозы.

Ветер:

северо-восточный,

в западных областях — юго-восточный,

скорость — 5–10 м/с.

Температура воздуха:

ночью: 14–19°,

днем: 24–29°,

на юге и востоке: ночью 18–23°, днем жара до 30–34°,

в Карпатах: ночью 7–12°, днем 17–22°.

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