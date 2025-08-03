Погода в Украине 3 августа: жарко на юге и востоке, местами дожди и грозы

В воскресенье, 3 августа, в Украине ожидается переменная облачность, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
В большинстве регионов — без осадков.
На Закарпатье и Прикарпатье днем пройдут кратковременные дожди.
На востоке и юго-востоке страны — умеренные, местами сильные дожди, местами грозы.
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