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Корупція на закупівлях БПЛА та РЕБ: НАБУ і САП викрили народного депутата на хабарі

17:23, 2 серпня 2025
НАБУ і САП викрили масштабну схему розкрадання коштів під час закупівель БПЛА та засобів РЕБ.
Корупція на закупівлях БПЛА та РЕБ: НАБУ і САП викрили народного депутата на хабарі
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Антикорупційні органи повідомили про викриття масштабної корупції, пов’язаної з закупівлями безпілотників (БПЛА) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Як повідомили у Національному антикорупційному бюро, працівники НАБУ та САП провели низку заходів, у ході яких було затримано чотирьох осіб. Серед фігурантів справи — чинний народний депутат України, а також керівники районної та міської військових адміністрацій і військовослужбовці Національної гвардії.

Суть схеми полягала в укладеннч державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося у вигляді неправомірної вигоди.

Затримання здійснено в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Деталі справи будуть оприлюднені згодом.

У НАБУ зазначили, що проведення операції стало можливим завдяки закону 4560-IX. Цей закон усунув низку бар’єрів у роботі антикорупційної інфраструктури.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про викриття народного депутата на хабарі.

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НАБУ хабар САП затримання

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