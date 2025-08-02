Коррупция на закупках БПЛА и РЭБ: НАБУ и САП разоблачили народного депутата на взятке

НАБУ и САП разоблачили масштабную схему хищения средств при закупках БПЛА и средств РЭБ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Антикоррупционные органы сообщили о выявлении масштабной коррупции, связанной с закупками беспилотников (БПЛА) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, сотрудники НАБУ и САП провели ряд мероприятий, в ходе которых были задержаны четверо лиц. Среди фигурантов дела — действующий народный депутат Украины, а также руководители районной и городской военных администраций и военнослужащие Национальной гвардии.

Суть схемы заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам — до 30% от суммы контракта возвращалось в виде неправомерной выгоды.

Задержания проведены в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Подробности дела будут обнародованы позже.

В НАБУ отметили, что проведение операции стало возможным благодаря закону № 4560-IX. Этот закон устранил ряд барьеров в работе антикоррупционной инфраструктуры.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разоблачении народного депутата на взятке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.