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Сплив річного строку з дня складання повного тексту судового рішення є підставою для відмови у відкритті провадження, незалежно від причин пропуску строку на апеляційне оскарження – ВС

09:30, 29 липня 2025
Винятком з цього правила є подання апеляційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права, свободи, інтереси чи обов’язки, та пропуск строку на апеляційне оскарження внаслідок виникнення обставин непереборної сили.
Сплив річного строку з дня складання повного тексту судового рішення є підставою для відмови у відкритті провадження, незалежно від причин пропуску строку на апеляційне оскарження – ВС
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Сплив річного строку з дня складання повного тексту судового рішення є підставою для відмови у відкритті апеляційного провадження незалежно від причин пропуску строку на апеляційне оскарження, крім випадків подання апеляційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права та обов'язки, або пропуску строку внаслідок обставин непереборної сили. При цьому особа, не повідомлена про розгляд справи, – це особа, яка не знала і не могла знати про наявність судового провадження. На це вказав Верховний Суд у постанові від 25 червня 2025 року по справі 308/22077/13-ц за позовом АТ КБ «ПриватБанк» до осіб про звернення стягнення на предмет іпотеки та виселення.

Так, рішенням суду першої інстанції від 25 серпня 2016 року позов задоволено. У листопаді 2021 року особа звернулася до апеляційного суду з апеляційною скаргою на рішення міськрайонного суду від 25 серпня 2016 року, в якій заявила клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження. Апеляційний суд поновив строк на апеляційне оскарження рішення та відкрив апеляційне провадження.

Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову, керуючись тим, що передача іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки відповідно до статей 36, 37 Закону «Про іпотеку» є способом позасудового врегулювання, який здійснюється за згодою сторін без звернення до суду.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, ухвалу та постанову скасував, справу направив до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження з огляду на таке.

Сплив річного строку з дня складання повного тексту судового рішення є підставою для відмови у відкритті провадження незалежно від причин пропуску строку на апеляційне оскарження, тобто законодавець імперативно встановив процесуальні обмеження для оскарження судового рішення зі спливом річного строку.

Винятком з цього правила є подання апеляційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, та пропуск строку на апеляційне оскарження внаслідок виникнення обставин непереборної сили.

Тобто в межах річного строку з дня складення повного тексту судового рішення може бути поновлено строк на апеляційне оскарження з інших поважних причин будь-яким заявникам, а особам, не повідомленим про розгляд справи, чи у випадку пропуску строку на апеляційне оскарження внаслідок виникнення обставин непереборної сили – і поза межами річного строку.

Однак апеляційна скарга не містить посилань на винятки, передбачені ч. 2 ст. 358 ЦПК України, в ній не зазначено, що відповідач не була повідомлена про розгляд справи в суді першої інстанції, тобто, була необізнана про наявність в суді цієї справи, як і не наведено доказів виникнення обставин непереборної сили, що унеможливили своєчасне звернення до суду із апеляційною скаргою.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд рішення суду

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Сплив річного строку з дня складання повного тексту судового рішення є підставою для відмови у відкритті провадження, незалежно від причин пропуску строку на апеляційне оскарження – ВС

Винятком з цього правила є подання апеляційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права, свободи, інтереси чи обов’язки, та пропуск строку на апеляційне оскарження внаслідок виникнення обставин непереборної сили.

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