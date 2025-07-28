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ВАКС заочно заарештував Тетяну Глиняну у справі «яєць по 17»

19:00, 28 липня 2025
Тетяну Глиняну взято під варту у справі про розкрадання 733 млн грн для ЗСУ.
ВАКС заочно заарештував Тетяну Глиняну у справі «яєць по 17»
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Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підприємиці Тетяни Глиняної, яка є однією з фігуранток резонансної справи про розкрадання коштів на закупівлях продуктів для Збройних сил України (ЗСУ).

Клопотання про обрання запобіжного заходу перебувало на розгляді суду з 18 квітня 2025 року, однак його розгляд неодноразово відкладався. Наразі Тетяна Глиняна перебуває в розшуку, оскільки з 2023 року вона виїхала за кордон.

Справа, відома як «яйця по 17», стосується розкрадання бюджетних коштів на суму понад 733 мільйони гривень та замаху на розтрату ще 788 мільйонів гривень під час закупівель продуктів харчування для ЗСУ в період 2022–2023 років.

Слідство встановило, що забезпечення армії їжею здійснювалося через закупівлю так званих «комплектів продуктів» на основі затвердженого каталогу, який включав 409 найменувань. Однак лише близько 10% асортименту складали продукти масового вжитку, такі як овочі, крупи, м’ясо та вода. Решта позицій, зокрема спеції, ягоди, желатин тощо, замовлялися рідко або взагалі не постачалися.

Ціна комплекту визначалася як середнє арифметичне вартості всіх товарів у каталозі. Такий підхід дозволяв постачальникам маніпулювати цінами: вони штучно завищували вартість популярних продуктів, які закуповувалися масово, і занижували ціни на товари, які фактично не постачалися, наприклад, сезонні фрукти взимку. Це дозволяло зберігати загальну ціну комплекту начебто незмінною, але в реальності окремі товари продавалися за значно завищеними цінами.

Фігурантами справи є:

  • Богдан Хмельницький – ексначальник департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ;
  • Тетяна Глиняна – підприємиця, якій підконтрольні компанії-постачальники;
  • Лариса Швець – керівниця ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД»;
  • Валерій Мелеш – директор «АКТИВ КОМПАНІ»;
  • Микола Дешпетко – ексдиректор компанії «Преміум Компані».

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ЗСУ арешт ВАКС

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