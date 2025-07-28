Практика судов
  1. В Украине
  2. / Суд инфо

ВАКС заочно арестовал Татьяну Глиняную по делу «яиц по 17»

19:00, 28 июля 2025
Татьяна Глиняная взята под стражу по делу о хищении 733 млн грн для ВСУ.
ВАКС заочно арестовал Татьяну Глиняную по делу «яиц по 17»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для предпринимательницы Татьяны Глиняной, которая является одной из фигуранток резонансного дела о хищении средств на закупках продуктов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ходатайство об избрании меры пресечения находилось на рассмотрении суда с 18 апреля 2025 года, однако его рассмотрение неоднократно откладывалось. Сейчас Татьяна Глиняная находится в розыске, поскольку с 2023 года она выехала за границу.

Дело, известное как «яйца по 17», касается хищения бюджетных средств на сумму более 733 миллионов гривен и покушения на растрату еще 788 миллионов гривен при закупках продуктов питания для ВСУ в период 2022-2023 годов.

Следствие установило, что обеспечение армии едой осуществлялось через закупку так называемых «комплектов продуктов» на основе утвержденного каталога, который включал 409 наименований. Однако лишь около 10% ассортимента составляли продукты массового потребления, такие как овощи, крупы, мясо и вода. Остальные позиции, в частности специи, ягоды, желатин и т.д., заказывались редко или вообще не поставлялись.

Цена комплекта определялась как среднее арифметическое стоимости всех товаров в каталоге. Такой подход позволял поставщикам манипулировать ценами: они искусственно завышали стоимость популярных продуктов, которые закупались массово, и занижали цены на товары, которые фактически не поставлялись, например, сезонные фрукты зимой. Это позволяло сохранять общую цену комплекта вроде бы неизменной, но в реальности отдельные товары продавались по значительно завышенным ценам.

Фигурантами дела являются:

  • Богдан Хмельницкий - экс-начальник департамента Минобороны по вещевому обеспечению ВСУ;
  • Татьяна Глиняная - предпринимательница, которой подконтрольны компании-поставщики;
  • Лариса Швец - руководитель ООО «ОК ЛЕНД ФУД»;
  • Валерий Мелеш - директор «АКТИВ КОМПАНИ»;
  • Николай Дешпетко - экс-директор компании «Премиум Компани».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ арест ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ и Центра спецопераций «А»

Также новым законом предусмотрено, что военнослужащие СБУ имеют право применять оружие и боевую технику в порядке, установленном сейчас для ВСУ.

В «Слуге народа» заявили, что могут рассмотреть законопроект Президента о НАБУ и САП без поправок ко второму чтению

Депутат от «Слуги народа», заместитель главы антикоррупционного комитета Елена Мошенец заявила, что «монополии на функцию процессуального надзора не будет, и это даже не планировалось».

Верховный Суд высказался о расчетной величине для должностного оклада и оклада за воинское звание с 20 мая 2023 года

С 20 мая 2023 года, после вступления в силу постановления №481, денежное обеспечение военнослужащих рассчитывалось на основе постоянной величины 1762 грн, а не прожиточного минимума, как это было ранее предусмотрено пунктом 4 постановления №704.

Совет судей обратился в Кабмин по вопросу разрешения на выезд судьям-женщинам за границу

В настоящее время остается в силе запрет на выезд за границу женщинам-судьям и женщинам-госслужащим — Совет судей обратился к правительству с просьбой пересмотреть его.

Языковой омбудсмен заявила о необходимости запретить публичное исполнение песен на русском языке на уровне закона

Новый языковой омбудсмен Елена Ивановская считает, что нужно исправить ситуацию, когда исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением закона о государственном языке.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду