ВАКС заочно арестовал Татьяну Глиняную по делу «яиц по 17»

Татьяна Глиняная взята под стражу по делу о хищении 733 млн грн для ВСУ.

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Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для предпринимательницы Татьяны Глиняной, которая является одной из фигуранток резонансного дела о хищении средств на закупках продуктов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ходатайство об избрании меры пресечения находилось на рассмотрении суда с 18 апреля 2025 года, однако его рассмотрение неоднократно откладывалось. Сейчас Татьяна Глиняная находится в розыске, поскольку с 2023 года она выехала за границу.

Дело, известное как «яйца по 17», касается хищения бюджетных средств на сумму более 733 миллионов гривен и покушения на растрату еще 788 миллионов гривен при закупках продуктов питания для ВСУ в период 2022-2023 годов.

Следствие установило, что обеспечение армии едой осуществлялось через закупку так называемых «комплектов продуктов» на основе утвержденного каталога, который включал 409 наименований. Однако лишь около 10% ассортимента составляли продукты массового потребления, такие как овощи, крупы, мясо и вода. Остальные позиции, в частности специи, ягоды, желатин и т.д., заказывались редко или вообще не поставлялись.

Цена комплекта определялась как среднее арифметическое стоимости всех товаров в каталоге. Такой подход позволял поставщикам манипулировать ценами: они искусственно завышали стоимость популярных продуктов, которые закупались массово, и занижали цены на товары, которые фактически не поставлялись, например, сезонные фрукты зимой. Это позволяло сохранять общую цену комплекта вроде бы неизменной, но в реальности отдельные товары продавались по значительно завышенным ценам.

Фигурантами дела являются:

Богдан Хмельницкий - экс-начальник департамента Минобороны по вещевому обеспечению ВСУ;

Татьяна Глиняная - предпринимательница, которой подконтрольны компании-поставщики;

Лариса Швец - руководитель ООО «ОК ЛЕНД ФУД»;

Валерий Мелеш - директор «АКТИВ КОМПАНИ»;

Николай Дешпетко - экс-директор компании «Премиум Компани».

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