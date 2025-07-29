Кандидаты в судьи успешно сдали тесты по истории государственности, но было ли это так легко – факторы, которые позволили большинству претендентов на должности судей пройти дальше

Высшая квалификационная комиссия судей и намеренно, и вынужденно позволила кандидатам в судьи получить высокий результат.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей 25 июля 2025 года утвердила результаты тестирования на знание истории украинской государственности, которое кандидаты на должности судей и судьи, желающие перевестись в другие суды, выполняли с 15 по 24 июля.

Тестирование прошло в рамках отбора, объявленного на 1800 вакантных должностей судей местных судов.

Также следует отметить, что претенденты в местные суды впервые в истории судебной власти Украины сдавали тестирование на знание истории украинской государственности.

Всего допуск к квалификационному экзамену, напомним, получили 8 432 кандидата на должности судей и действующих судьи.

Явились на тестирование по истории украинской государственности 7 939 человек.

Не считая участников отбора и судей, которые по разным причинам не явились на тестирование (это 493 человека, а еще 1 кандидат в дальнейшем отказался от сдачи теста), откровенно неудачным этот этап квалификационного экзамена стал только для 131 кандидата, которые не смогли набрать даже минимально допустимого балла (26 баллов из 40 баллов).

Кроме того, еще 568 кандидатов не смогли набрать проходной балл (34 балла).

Согласно объявленным Комиссией результатам, к следующему этапу квалификационного экзамена – тестированию общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда, допущены 7 239 кандидатов на должности судей и действующих судей, которые набрали проходной балл.

То есть, в целом этап тестирования на знание истории украинской государственности стал неудачным лишь для 8,8% претендентов на должности судей от количества лиц, явившихся на тестирование.

Небольшой процент проваливших тестирование кандидатов вызвал дискуссию, не слишком ли легким для участников отбора является этап тестирования на знание истории украинской государственности.

Почему так много кандидатов сдали тестирование успешно

Анализ событий вокруг тестирования на знание истории украинской государственности позволяет выделить пять основных факторов успеха претендентов на должности судей, кроме собственно качественной подготовки многих кандидатов к тестированию:

Продолжительность подготовки к процедуре тестирования.

ВККС еще 29 января 2025 года утвердила и обнародовала программу экзамена и таксономическую характеристику первого этапа квалификационного экзамена – анонимного тестирования по истории украинской государственности.

Уже тогда в целом стало понятно, какие исторические периоды и события будут отражены в тестовых вопросах – фактически речь шла о том, что кандидатам придется изучить стандартный курс истории Украины с древних времен до президентства Владимира Зеленского.

Таким образом, немало кандидатов еще зимой приступили к изучению соответствующих учебников и курсов лекций по истории Украины и ее государственности.

Непосредственно о квалификационном экзамене в рамках отбора на должности судей ВККС объявила 12 мая.

В тот же день Комиссия опубликовала основы тестовых вопросов по истории украинской государственности и «ориентировочные ответы» на часть из них. Также был опубликован и список рекомендованной для подготовки литературы.

«Судебно-юридическая газета» подробно анализировала содержание обнародованных вопросов и рассказывала о том, что многие из них были либо слишком специализированными и нуждались в дополнительном изучении, либо вообще не имели на момент публикации единого однозначного ответа. Это, например, вопрос № 692 – «Почему на парламентских выборах 2019 года одна из партий получила беспрецедентное большинство мандатов?» или вопрос № 694 – «Какой стратегический фактор усложнял оборону Мариуполя украинскими войсками?».

Вместе с тем, учитывая, что в Украине публикация различных учебников, курсов лекций, учебных программ и методических рекомендаций является целой бизнес-индустрией, при желании любой кандидат мог самостоятельно найти ответы на абсолютное большинство даже не простых вопросов по истории украинской государственности.

Публикация правильных ответов

4 июля ВККС сообщила о точных датах тестирования – с 15 по 24 июля.

В тот же день Комиссия опубликовала и правильные ответы на все 700 вопросов по истории украинской государственности.

После публикации ответов у кандидатов было от 10 дней (в зависимости от даты тестирования), чтобы проверить свои знания или понять, какой конкретно ответ на тот или иной неоднозначный вопрос хочет увидеть разработчик тестов – Национальная школа судей.

Целесообразность такого решения Комиссии, вероятно, будет еще обсуждаться в юридической среде, ведь в итоге, как отметил в социальной сети один из участников отбора, сдать тестирование по истории государственности на проходной балл, оказалось значительно легче, чем сдать тест на знание Правил дорожного движения.

При этом не обошлось без казусов – кандидаты на должности судей при обсуждении окончательного варианта ответов на тестовые вопросы жаловались, что ответы, определенные разработчиками тестов как «правильные», авторами разных учебников и монографий оценивались не столь «однозначно» и даже более того, объявлялись ошибочными.

В ответ в ВККС посоветовали ориентироваться исключительно на опубликованные Комиссией ответы.

Таким образом, у претендентов на должности судей, которые действительно стремились качественно подготовиться к тестированию, было почти полгода с момента опубликования Программы тестирования, чтобы овладеть курсом истории украинской государственности.

Платные приложения с ответами

Важную роль в высоких результатах кандидатов, безусловно, сыграли платные приложения, которые быстро создаются и обновляются под потребности участников конкретной конкурсной процедуры.

Доступ к таким приложениям с характерными названиями типа «Тест в суд», «Тесты на судью», «Тесты в суд Украины 2025», «Тест в прокуратуру», «Тест на государственную службу» и т. д. стоит не слишком дорого, при этом такие приложения предлагают претендентам на те или иные должности возможность быстрой подготовки, как правило, с учетом актуальных заданий.

Например, правильные или наиболее вероятные ответы на тестовые задания по истории украинской государственности для участников отбора на должности судей появились в одном из популярных приложений уже в мае, фактически сразу же после публикации ВККС основ тестовых вопросов по истории украинской государственности. А полностью правильные ответы, с учетом вариантов, предложенных ВККС и НШСУ, появились в приложении почти сразу после официальной публикации правильных ответов в июле.

Небольшое количество тестовых вопросов

Количество заданий во время тестирования на знание истории украинской государственности было небольшим – всего 40 вопросов.

Максимально возможный балл за тестирование составил 40 баллов.

Для сравнения, следующий этап квалификационного экзамена – тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда, содержит уже 100 вопросов, а максимально возможный балл составляет 150 баллов.

Проходной балл за тестирование ВККС определяла самостоятельно

11 июня ВККС внесла изменения в Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и методику оценки кандидатов, а также в собственное решение от 12 мая о назначении квалификационного экзамена для участников отбора на должности судей.

Соответственно проходной балл тестирования знаний по истории украинской государственности был определен ВККС на уровне, не ниже 65% от максимально возможного балла.

Согласно первой редакции указанных документов получить допуск к следующему этапу квалификационного экзамена могли только кандидаты, которые набрали не менее 75% процентов от максимально возможного балла за указанное тестирование.

Таким образом, можно констатировать, что тестовые задания легкими назвать сложно, однако продолжительность процедуры и ряд действий Комиссии, которая фактически пошла навстречу кандидатам в судьи и существенно облегчила им жизнь, в итоге позволили абсолютному большинству претендентов на должности судей набрать проходной балл.

Автор: Вячеслав Хрипун

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