ВККС визначила прохідний бал з тестів на знання історії української державності для кандидатів у судді

Визначено прохідний бал тестування знань з історії української державності з урахуванням того, що до другого етапу допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 65% максимально можливого бала, у кількості не більше 7200.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 11 червня внесла зміни до Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів, а також зміни до рішення ВККС від 12 травня 105/зп-25 про призначення кваліфікаційного іспиту для кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

ВККС встановлено середній допустимий бал тестування знань з історії української державності в межах кваліфікаційного іспиту.

Середній допустимий бал тестування з історії української державності є прохідним балом.

Змінами визначено прохідний бал тестування знань з історії української державності з урахуванням того, що до другого етапу допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 65% максимально можливого бала, у кількості не більше 7 200 кандидатів на посаду судді та суддів.

Нагадаємо, що 4 червня набув чинності Закон про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо уточнення процедур конкурсу на посаду судді та відрядження судді 4433-ІХ, яким, зокрема, внесені зміни щодо визначення допустимого бала тестування з історії української державності. Прохідний бал з такого тестування встановлює Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Раніше прохідний бал складав 75% вірних відповідей на тесті з історії.

Автор: Наталя Мамченко

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