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Кабмін запровадив пришвидшений алгоритм доставлення підручників до шкіл

17:28, 11 червня 2025
Підручники і посібники до закладів освіти доставлятимуть видавництва, що їх друкують.
Кабмін запровадив пришвидшений алгоритм доставлення підручників до шкіл
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Кабінет Міністрів України змінив правила доставлення підручників до закладів освіти, а також затвердив формулу оплати за електронні додатки. Відповідне рішення ухвалено 11 червня.

Як повідомило Міністерство освіти і науки України, уже з 2025 року підручники (крім електронних) і посібники (за винятком тих, що призначені для учнів з особливими освітніми потребами) до закладів освіти доставлятимуть видавництва, що їх друкують. Раніше видавництва доставляли підручники до обласних книжкових баз, а далі їх розподіляли між школами — цей процес супроводжувався затримками. Новий алгоритм має розвʼязати цю проблему.

Для підвищення прозорості та зручності обліку доставлення підручників до закладів загальної середньої освіти в АІКОМ у модулі замовлення підручників упроваджується новий функціонал — електронні накладні за результатами доставлення підручників до ЗЗСО напряму видавництвами. Технічну реалізацію цього рішення забезпечено за підтримки Світового банку.

Для відповідальних осіб у ЗСО, які братимуть участь у цьому процесі, буде організовано навчання щодо роботи з оновленим функціоналом. Дату й формат навчання буде повідомлено додатково — стежте за оновленнями.

Водночас підручники й посібники для учнів з ООП видавництва доставлятимуть до обласних книжкових баз.

Усі навчальні матеріали мають бути передані до закладів освіти впродовж місяця з дня виготовлення тиражу. Витрати на доставлення буде профінансовано з державного бюджету України.

Відповідні положення визначено в змінах до Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти й педагогічних працівників.

Також Уряд затвердив зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти. У них визначено формулу, за якою вираховується максимальна вартість інтерактивного електронного додатка до підручника.

Оплата за е-додатка передбачатиме, зокрема, такі види робіт:

  • розроблення програмного забезпечення;
  • виплата авторського гонорару;
  • технічна підтримка;
  • рентабельність;
  • інші супутні витрати, безпосередньо пов’язані з розробленням і забезпеченням функціонування е-додатка.

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Кабінет Міністрів України МОН України

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