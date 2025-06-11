Кабмін запровадив пришвидшений алгоритм доставлення підручників до шкіл

Підручники і посібники до закладів освіти доставлятимуть видавництва, що їх друкують.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України змінив правила доставлення підручників до закладів освіти, а також затвердив формулу оплати за електронні додатки. Відповідне рішення ухвалено 11 червня.

Як повідомило Міністерство освіти і науки України, уже з 2025 року підручники (крім електронних) і посібники (за винятком тих, що призначені для учнів з особливими освітніми потребами) до закладів освіти доставлятимуть видавництва, що їх друкують. Раніше видавництва доставляли підручники до обласних книжкових баз, а далі їх розподіляли між школами — цей процес супроводжувався затримками. Новий алгоритм має розвʼязати цю проблему.

Для підвищення прозорості та зручності обліку доставлення підручників до закладів загальної середньої освіти в АІКОМ у модулі замовлення підручників упроваджується новий функціонал — електронні накладні за результатами доставлення підручників до ЗЗСО напряму видавництвами. Технічну реалізацію цього рішення забезпечено за підтримки Світового банку.

Для відповідальних осіб у ЗСО, які братимуть участь у цьому процесі, буде організовано навчання щодо роботи з оновленим функціоналом. Дату й формат навчання буде повідомлено додатково — стежте за оновленнями.

Водночас підручники й посібники для учнів з ООП видавництва доставлятимуть до обласних книжкових баз.

Усі навчальні матеріали мають бути передані до закладів освіти впродовж місяця з дня виготовлення тиражу. Витрати на доставлення буде профінансовано з державного бюджету України.

Відповідні положення визначено в змінах до Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти й педагогічних працівників.

Також Уряд затвердив зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти. У них визначено формулу, за якою вираховується максимальна вартість інтерактивного електронного додатка до підручника.

Оплата за е-додатка передбачатиме, зокрема, такі види робіт:

розроблення програмного забезпечення;

виплата авторського гонорару;

технічна підтримка;

рентабельність;

інші супутні витрати, безпосередньо пов’язані з розробленням і забезпеченням функціонування е-додатка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.