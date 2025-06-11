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Кабмин ввел ускоренный алгоритм доставки учебников в школы

17:28, 11 июня 2025
Учебники и пособия в учебные заведения будут доставлять издательства, которые их печатают.
Кабмин ввел ускоренный алгоритм доставки учебников в школы
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Кабинет Министров Украины изменил правила доставки учебников в учебные заведения, а также утвердил формулу оплаты за электронные приложения. Соответствующее решение было принято 11 июня.

Как сообщило Министерство образования и науки Украины, уже с 2025 года учебники (кроме электронных) и пособия (за исключением тех, что предназначены для учеников с особыми образовательными потребностями) в заведения образования будут доставлять сами издательства, которые их печатают. Ранее издательства доставляли учебники до областных книжных баз, откуда они распределялись по школам — этот процесс сопровождался задержками. Новый алгоритм должен решить эту проблему.

Для повышения прозрачности и удобства учета доставки учебников в учреждения общего среднего образования в АИКОМ в модуле заказа учебников внедряется новый функционал — электронные накладные по результатам доставки учебников в ЗОСО напрямую от издательств. Техническую реализацию этого решения обеспечено при поддержке Всемирного банка.

Для ответственных лиц в учреждениях общего среднего образования, которые будут участвовать в этом процессе, будет организовано обучение по работе с обновленным функционалом. Дата и формат обучения будут сообщены дополнительно — следите за обновлениями.

В то же время учебники и пособия для учащихся с особыми образовательными потребностями издательства будут доставлять на областные книжные базы.

Все учебные материалы должны быть переданы в заведения образования в течение месяца со дня изготовления тиража. Расходы на доставку будут профинансированы из государственного бюджета Украины.

Соответствующие положения определены в изменениях к Порядку обеспечения учебниками и пособиями получателей полного общего среднего образования и педагогических работников.

Также правительство утвердило изменения к Порядку использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реализации общегосударственных мероприятий в сфере образования. В них определена формула, по которой рассчитывается максимальная стоимость интерактивного электронного приложения к учебнику.

Оплата за электронное приложение будет предусматривать, в частности, следующие виды работ:

  • разработка программного обеспечения;
  • выплата авторского гонорара;
  • техническая поддержка;
  • рентабельность;
  • другие сопутствующие расходы, непосредственно связанные с разработкой и обеспечением функционирования электронного приложения.

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