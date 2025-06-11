Категории, звонки, папка «Клиенты» – Viber обновил бизнес-профили

Viber внедрил новые бесплатные функции для малого бизнеса.

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Мессенджер Viber представил новые бесплатные функции для малых бизнесов, направленные на повышение эффективности общения с клиентами. Эти обновления стали частью бизнес-профилей, которые были запущены осенью 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба компании Rakuten Viber.

Среди нововведений - папка «Клиенты», которая позволяет хранить все диалоги с клиентами в одном месте. Чаты, начатые через QR-коды, ссылки или бизнес-поиск, автоматически добавляются в эту папку. Другие диалоги владельцы бизнесов могут добавлять вручную, что упрощает организацию коммуникации.

Второй новой функцией стали бизнес-звонки. Теперь компании могут настроить возможность для клиентов совершать голосовые и видеозвонки непосредственно через Viber, даже если номер владельца не указан. Для обеспечения конфиденциальности во время звонка будут отображаться только название и логотип компании, а номер владельца будет оставаться скрытым. Функция поддерживает как входящие, так и исходящие звонки.

Третья новая функция - «Категории». Она позволяет бизнесам выбирать до двух категорий, которые лучше всего описывают их товары или услуги. Это помогает компаниям четче презентовать свои предложения, а клиентам - быстрее находить нужные услуги или продукты через поиск в Viber.

«Новые функции продолжают нашу миссию: стать супераппом как для пользователей, так и для компаний. Обновления помогут малым бизнесам в Украине получить лучшие бизнес-результаты, упростить привлечение новых клиентов и коммуникацию с ними», - отметил Офир Эйал, генеральный директор Rakuten Viber.

Бизнес-профили в Viber становятся доступными в поиске после проверки командой модерации мессенджера. Пользователи могут находить компании по названию или категории, а результаты поиска адаптируются к их местонахождению. Функция «Локальный поиск» сужает результаты до конкретного района или местности, что делает взаимодействие с местными бизнесами более удобным.

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