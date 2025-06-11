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Категорії, дзвінки, тека «Клієнти» – Viber оновив бізнес-профілі

21:55, 11 червня 2025
Viber запровадив нові безплатні функції для малого бізнесу.
Категорії, дзвінки, тека «Клієнти» – Viber оновив бізнес-профілі
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Месенджер Viber представив нові безплатні функції для малих бізнесів, спрямовані на підвищення ефективності спілкування з клієнтами. Ці оновлення стали частиною бізнес-профілів, які були запущені восени 2024 року. Про це повідомила пресслужба компанії Rakuten Viber.

Серед нововведень — тека «Клієнти», яка дозволяє зберігати всі діалоги з клієнтами в одному місці. Чати, розпочаті через QR-коди, посилання або бізнес-пошук, автоматично додаються до цієї теки. Інші діалоги власники бізнесів можуть додавати вручну, що спрощує організацію комунікації.

Другою новою функцією стали бізнес-дзвінки. Тепер компанії можуть налаштувати можливість для клієнтів здійснювати голосові та відеодзвінки безпосередньо через Viber, навіть якщо номер власника не вказано. Для забезпечення конфіденційності під час дзвінка відображатимуться лише назва та логотип компанії, а номер власника залишатиметься прихованим. Функція підтримує як вхідні, так і вихідні дзвінки.

Третя нова функція — «Категорії». Вона дозволяє бізнесам обирати до двох категорій, які найкраще описують їхні товари чи послуги. Це допомагає компаніям чіткіше презентувати свої пропозиції, а клієнтам — швидше знаходити потрібні послуги чи продукти через пошук у Viber.

«Нові функції продовжують нашу місію: стати супераппом як для користувачів, так і для компаній. Оновлення допоможуть малим бізнесам в Україні отримати кращі бізнес-результати, спростити залучення нових клієнтів та комунікацію з ними», — зазначив Офір Ейал, генеральний директор Rakuten Viber.

Бізнес-профілі у Viber стають доступними в пошуку після перевірки командою модерації месенджера. Користувачі можуть знаходити компанії за назвою або категорією, а результати пошуку адаптуються до їхнього місцеперебування. Функція «Локальний пошук» звужує результати до конкретного району чи місцевості, що робить взаємодію з місцевими бізнесами зручнішою.

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