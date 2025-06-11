В Україні з’явиться спеціальний орган-координатор з питань протидії антисемітизму

Кабмін визначить центральний орган виконавчої влади, який буде спеціальним координатором з питань запобігання та протидії антисемітизму.

Фото: КМУ

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Уряд схвалив законопроект зі змінами до Закону «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» щодо визначення спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму».

Законопроектом пропонується передбачати, що КМУ визначає центральний орган виконавчої влади, який є спеціальним координатором з питань запобігання та протидії антисемітизму.

Пропонується окреслити повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань запобігання та протидії антисемітизму:

координує діяльність інших центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань запобігання та протидії антисемітизму

здійснює нормативно-правове регулювання з питань запобігання та протидії антисемітизму

узагальнює практику застосування та розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань запобігання та протидії антисемітизму

бере участь у діяльності міжнародних урядових організацій з питань запобігання та протидії антисемітизму,

встановлює та підтримує звʼязки з відповідними органами іноземних держав.

Також пропонується визначити повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань запобігання протидії антисемітизму:

здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства з питань запобігання та протидії антисемітизму

вжиття заходів щодо запобігання та протидії антисемітизму

щодо вшанування памʼяті жертв переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокосту),

взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування,

співпраця з громадськими обʼєднаннями з питань запобігання та протидії антисемітизму,

проведення консультації, організація проведення досліджень з питань запобігання та протидії антисемітизму.

Автор: Наталя Мамченко

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