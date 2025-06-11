В Україні з’явиться спеціальний орган-координатор з питань протидії антисемітизму

17:05, 11 червня 2025
Кабмін визначить центральний орган виконавчої влади, який буде спеціальним координатором з питань запобігання та протидії антисемітизму.
Фото: КМУ
Уряд схвалив законопроект зі змінами до Закону «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» щодо визначення спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму».
Законопроектом пропонується передбачати, що КМУ визначає центральний орган виконавчої влади, який є спеціальним координатором з питань запобігання та протидії антисемітизму.
Пропонується окреслити повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань запобігання та протидії антисемітизму:
- координує діяльність інших центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань запобігання та протидії антисемітизму
- здійснює нормативно-правове регулювання з питань запобігання та протидії антисемітизму
- узагальнює практику застосування та розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань запобігання та протидії антисемітизму
- бере участь у діяльності міжнародних урядових організацій з питань запобігання та протидії антисемітизму,
- встановлює та підтримує звʼязки з відповідними органами іноземних держав.
Також пропонується визначити повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань запобігання протидії антисемітизму:
- здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства з питань запобігання та протидії антисемітизму
- вжиття заходів щодо запобігання та протидії антисемітизму
- щодо вшанування памʼяті жертв переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокосту),
- взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
- співпраця з громадськими обʼєднаннями з питань запобігання та протидії антисемітизму,
- проведення консультації, організація проведення досліджень з питань запобігання та протидії антисемітизму.
Автор: Наталя Мамченко
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