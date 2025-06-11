У Трампа спростували інформацію, що відправлять до Гуантанамо тисячі мігрантів, включно з українцями

Прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що мігрантів не відправлятимуть до Гуантанамо.

Фото: Reuters

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Адміністрація президента США Дональда Трампа вже цього тижня, не повідомляючи уряди країн, може розпочати переміщення потенційно тисяч іноземців, які незаконно перебувають у США, на військову базу в Гуантанамо. Про це стверджувало видання The Washington Post з посиланням на знайомих з цим питанням американських чиновників

«Іноземні громадяни, яких розглядають (для відправки) походять з різних країн. Серед них сотні з дружніх європейських країн, зокрема Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Польщі, Туреччини та України, а також з інших частин світу, зокрема багато з Гаїті», - заявили у виданні.

Згодом у Дональда Трампа спростували публікацію WP про відправку мігрантів на Гуантанамо.

«Ця історія - фейкові новини. Цього не станеться», - написала прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт на своїй сторінці у соцмережі Х.

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