Нацгвардія скасувала скандальний тендер на 54 млн гривень

Тендер стосувався закупівлі обладнання для військової частини на Сумщині.

Фото: UAZMI

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Національна гвардія України скасувала тендер на закупівлю обладнання для несення служби з охорони громадського порядку, який планувався для військової частини 2276 у Сумській області. Про це повідомила пресслужба НГУ.

«Національна гвардія не закуповуватиме засоби для несення служби із охорони громадського порядку. Тендер на відповідну закупівлю скасовано», — зазначається в офіційному повідомленні.

Раніше з’явилася інформація, що військова частина 2276 у Сумській області мала намір витратити 54,17 мільйона гривень на придбання обладнання, призначеного для розгону демонстрацій. Однак після оприлюднення цих планів Нацгвардія вирішила відмовитися від закупівлі.

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