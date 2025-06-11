Нацгвардия отменила скандальный тендер на 54 млн гривен

Тендер касался закупки оборудования для воинской части в Сумской области.

Фото: UAZMI

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная гвардия Украины отменила тендер на закупку оборудования для несения службы по охране общественного порядка, который планировался для воинской части 2276 в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба НГУ.

«Национальная гвардия не будет закупать средства для несения службы по охране общественного порядка. Тендер на соответствующую закупку отменен», - отмечается в официальном сообщении.

Ранее появилась информация, что воинская часть 2276 в Сумской области намеревалась потратить 54,17 миллиона гривен на приобретение оборудования, предназначенного для разгона демонстраций. Однако после обнародования этих планов Нацгвардия решила отказаться от закупки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.