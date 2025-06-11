Минюст напомнил, когда военное командование может принудительно изымать имущество граждан

Минюст объяснил, что изъятое имущество можно вернуть через суд.

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Министерство юстиции Украины напомнило о механизмах принудительного отчуждения или изъятия имущества граждан в условиях военного положения, а также о порядке получения компенсации за утраченное имущество. Об этом говорится в разъяснении, опубликованном ведомством.

В условиях военного положения, введенного в Украине, государство может ограничивать право собственности граждан, в частности через принудительное отчуждение или изъятие имущества для нужд государства. Эти меры регулируются Законом Украины «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения».

Что означают принудительное отчуждение и изъятие имущества

В соответствии со статьей 41 Конституции Украины, право собственности является нерушимым, но в условиях военного положения допускается принудительное отчуждение имущества при условии предварительного или последующего полного возмещения его стоимости. Такое решение принимается исключительно по мотивам общественной необходимости.

Принудительное отчуждение - это лишение физического или юридического лица права собственности на индивидуально определенное имущество (частное или коммунальное), которое переходит в собственность государства для использования во время военного положения. Изъятие имущества, напротив, касается государственного имущества и предусматривает лишение государственных предприятий права хозяйственного ведения или оперативного управления без компенсации.

Кто имеет право на принудительное отчуждение имущества

Решение об отчуждении или изъятии имущества принимает военное командование совместно с военными администрациями. В мирных регионах это решение должно быть согласовано с местными органами власти (областными, районными или городскими администрациями или исполнительными органами советов). В зонах боевых действий военное командование может действовать самостоятельно, без такого согласования.

При изъятии или отчуждении имущества составляется акт, содержащий:

- название военного командования и органа, согласовавшего решение (при наличии);

- сведения о владельце имущества;

- документ, подтверждающий право собственности;

- детальное описание имущества для его идентификации;

- сумму компенсации, если она выплачивается предварительно.

Акт подписывают собственник имущества (или его представитель) и представители военного командования. Если собственник отсутствует, акт составляется без его участия, но он имеет право ознакомиться с документом позже. К акту прилагается заключение об оценке стоимости имущества, проведенной на момент принятия решения. Копии акта и заключения об оценке вручаются собственнику или его представителю под подпись.

Как получить компенсацию за отчужденное имущество

Право на компенсацию имеют физические и юридические лица (частной или коммунальной формы собственности), у которых было отчуждено имущество, в частности здания, сооружения, транспортные средства и тому подобное. Компенсация финансируется из государственного бюджета и может предоставляться до или после отчуждения.

Для получения компенсации после отмены военного положения владелец или его уполномоченное лицо должны обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту отчуждения имущества. К заявлению необходимо приложить акт и заключение о стоимости имущества. Заявление должно содержать:

- полное наименование юридического лица или ФИО физического лица;

- местонахождение юридического лица или место жительства/пребывания физического лица;

- идентификационный код юридического лица или РНУКПН физического лица (или серию и номер паспорта для лиц, отказавшихся от РНУКПН по религиозным убеждениям);

- банковские реквизиты.

Компенсация за отчужденное имущество с последующим возмещением выплачивается в течение пяти следующих бюджетных периодов.

Возврат имущества вместо компенсации

Если имущество сохранилось и собственник желает его вернуть, это возможно через суд. На основании судебного решения владелец возвращает полученную компенсацию (за вычетом разумной платы за использование имущества) и может получить свое имущество обратно или эквивалентное, если это возможно.

Минюст отмечает, что принудительное отчуждение или изъятие имущества является исключительной мерой, примененной в условиях войны. Законодательство гарантирует владельцам право на полную компенсацию или возврат имущества после отмены военного положения. Для консультаций граждане могут обращаться в систему бесплатной юридической помощи.

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