Мін’юст нагадав, коли військове командування може примусово вилучати майно громадян

Мін’юст пояснив, що вилучене майно можна повернути через суд.

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Міністерство юстиції України нагадало про механізми примусового відчуження або вилучення майна громадян в умовах воєнного стану, а також про порядок отримання компенсації за втрачене майно. Про це йдеться у роз’ясненні, опублікованому відомством.

В умовах воєнного стану, введеного в Україні, держава може обмежувати право власності громадян, зокрема через примусове відчуження або вилучення майна для потреб держави. Ці заходи регулюються Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Що означають примусове відчуження та вилучення майна

Відповідно до статті 41 Конституції України, право власності є непорушним, але в умовах воєнного стану допускається примусове відчуження майна за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості. Таке рішення приймається виключно з мотивів суспільної необхідності.

Примусове відчуження — це позбавлення фізичної чи юридичної особи права власності на індивідуально визначене майно (приватне чи комунальне), яке переходить у власність держави для використання під час воєнного стану. Вилучення майна, натомість, стосується державного майна і передбачає позбавлення державних підприємств права господарського відання чи оперативного управління без компенсації.

Хто має право на примусове відчуження майна

Рішення про відчуження чи вилучення майна ухвалює військове командування спільно з військовими адміністраціями. У мирних регіонах це рішення має бути погоджено з місцевими органами влади (обласними, районними чи міськими адміністраціями або виконавчими органами рад). У зонах бойових дій військове командування може діяти самостійно, без такого погодження.

Під час вилучення чи відчуження майна складається акт, який містить:

назву військового командування та органу, що погодив рішення (за наявності);

відомості про власника майна;

документ, що підтверджує право власності;

детальний опис майна для його ідентифікації;

суму компенсації, якщо вона виплачується попередньо.

Акт підписують власник майна (або його представник) і представники військового командування. Якщо власник відсутній, акт складається без його участі, але він має право ознайомитися з документом пізніше. До акта додається висновок про оцінку вартості майна, проведену на момент прийняття рішення. Копії акта та висновку про оцінку вручаються власнику або його представнику під підпис.

Як отримати компенсацію за відчужене майно

Право на компенсацію мають фізичні та юридичні особи (приватної чи комунальної форми власності), у яких було відчужено майно, зокрема будівлі, споруди, транспортні засоби тощо. Компенсація фінансується з державного бюджету і може надаватися до або після відчуження.

Для отримання компенсації після скасування воєнного стану власник або його уповноважена особа мають звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна. До заяви необхідно додати акт і висновок про вартість майна. Заява повинна містити:

повне найменування юридичної особи або ПІБ фізичної особи;

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/перебування фізичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи або РНОКПП фізичної особи (або серію та номер паспорта для осіб, які відмовилися від РНОКПП через релігійні переконання);

банківські реквізити.

Компенсація за відчужене майно з наступним відшкодуванням виплачується протягом п’яти наступних бюджетних періодів.

Повернення майна замість компенсації

Якщо майно збереглося і власник бажає його повернути, це можливо через суд. На підставі судового рішення власник повертає отриману компенсацію (за вирахуванням розумної плати за використання майна) і може отримати своє майно назад або еквівалентне, якщо це можливо.

Мін’юст наголошує, що примусове відчуження чи вилучення майна є винятковою мірою, застосованою в умовах війни. Законодавство гарантує власникам право на повну компенсацію або повернення майна після скасування воєнного стану. Для консультацій громадяни можуть звертатися до системи безоплатної правничої допомоги.

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