Кабмін погодив законопроект про нові умови проведення вакцинації населення

Пропонується передбачити права та обовʼязки осіб, які хворіють на інфекційні хвороби або є бактеріоносіями

Фото: hh.com.ua

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Уряд на засіданні 11 червня схвалив законопроект «Про захист населення від інфекційних хвороб». Згодом його зареєструють у парламенті.

Законопроектом пропонується визначити законодавчі засади проведення вакцинації.

Зокрема, встановити повноваження Міністерства охорони здоров’я щодо:

визначення переліку інфекцій, яким можна запобігти шляхом вакцинації

переліку обовʼязкових щеплень

календаря щеплень (переліку профілактичних щеплень за віком та оптимальних строків їх проведення)

переліку щеплень за станом здоров'я та за епідемічними показаннями.

Також пропонується:

чітко визначити джерела фінансування проведення зазначених видів профілактичних щеплень;

встановити вимоги до імунобіологічних лікарських засобів та контроль за їх якістю та застосуванням, зокрема, за дотриманням умов холодового ланцюга;

доповнити законодавство термінами «побічні реакції» та «несприятливі події після вакцинації» та встановити порядок належного реагування у разі їх настання.

Передбачено:

осучаснення положення про права та обов'язки громадян та громадських обʼєднань, юридичних осіб і ФОП у цій сфері, а також про права та обовʼязки осіб, які хворіють на інфекційні хвороби або є бактеріоносіями;

оновлення законодавчого регулювання надання медичної допомоги людям, які хворіють на лепру;

уточнення повноважень Кабміну та МОЗ в сфері захисту людей від інфекційних хвороб.

Автор: Наталя Мамченко

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