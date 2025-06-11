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Кабмін погодив законопроект про нові умови проведення вакцинації населення

16:35, 11 червня 2025
Пропонується передбачити права та обовʼязки осіб, які хворіють на інфекційні хвороби або є бактеріоносіями
Кабмін погодив законопроект про нові умови проведення вакцинації населення
Фото: hh.com.ua
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Уряд на засіданні 11 червня схвалив законопроект «Про захист населення від інфекційних хвороб». Згодом його зареєструють у парламенті.

Законопроектом пропонується визначити законодавчі засади проведення вакцинації.

Зокрема, встановити повноваження Міністерства охорони здоров’я щодо:

  • визначення переліку інфекцій, яким можна запобігти шляхом вакцинації
  • переліку обовʼязкових щеплень
  • календаря щеплень (переліку профілактичних щеплень за віком та оптимальних строків їх проведення)
  • переліку щеплень за станом здоров'я та за епідемічними показаннями.

Також пропонується:

  • чітко визначити джерела фінансування проведення зазначених видів профілактичних щеплень;
  • встановити вимоги до імунобіологічних лікарських засобів та контроль за їх якістю та застосуванням, зокрема, за дотриманням умов холодового ланцюга;
  • доповнити законодавство термінами «побічні реакції» та «несприятливі події після вакцинації» та встановити порядок належного реагування у разі їх настання.

Передбачено:

  • осучаснення положення про права та обов'язки громадян та громадських обʼєднань, юридичних осіб і ФОП у цій сфері, а також про права та обовʼязки осіб, які хворіють на інфекційні хвороби або є бактеріоносіями;
  • оновлення законодавчого регулювання надання медичної допомоги людям, які хворіють на лепру;
  • уточнення повноважень Кабміну та МОЗ в сфері захисту людей від інфекційних хвороб.

Автор: Наталя Мамченко

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