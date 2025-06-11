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Кримінальні справи стосовно корупції необхідно розглядати з визначенням їх пріоритету – НАБУ

16:33, 11 червня 2025
У НАБУ вважають, що без зміни підходів до розгляду справ, Вищий антикорупційний суд не зможе забезпечити ефективний розгляд справ про топ-корупцію.
Кримінальні справи стосовно корупції необхідно розглядати з визначенням їх пріоритету – НАБУ
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Національне антикорупційне бюро пропонує повністю змінити підходи до розгляду кримінальних справ, які стосуються топ-корупції.

Як зазначив під час VIII Київського полілогу Перший заступник директора НАБУ Денис Гюльмагомедов, розгляд справ у Вищому антикорупційному суді триває занадто довго.  

У 2023 році середній строк розгляду справ у ВАКС становив 444 календарних дні, тоді як у 2024 році вже 618 календарних днів.

«Водночас є випадки розгляду справ понад п'ять років, а затягування строків розгляду корупційних правопорушень створює сумніви щодо перспектив реального притягнення до кримінальної відповідальності», - зазначив Денис Гюльмагомедов.

На думку Першого заступника НАБУ, настав час вжити наступних заходів для підвищення ефективності розгляду справ Антикорупційним судом:

ліквідація можливостей для зловживання процесуальними правами зі сторони учасників судових процесів (неявки в судове засідання, необґрунтовані відводи, скарги тощо)

пріоритезація розгляду справ (з встановленням прозорих критеріїв)

обмеження кількості справ, які одночасно перебувають на розгляді судді або колегії суддів

Нагадаємо, що антикорупційні органи вже не вперше висловлюють незадоволення темпами розгляду кримінальних справ Вищим антикорупційним судом.

Так, ще у 2023 році НАБУ визначило, що занадто повільний темп розгляду справ ВАКС є одним з викликів для ефективної діяльності самого Антикорупційного бюро.

У тому ж 2023 році про своє незадоволення темпами розгляду справ у ВАКС повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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НАБУ корупція ВАКС

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