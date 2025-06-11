Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер стане новим главою розвідки ФРН — Spiegel

Мартін Єгер може очолити Федеральну розвідувальну службу Німеччини.

Фото: facebook.com/deutschebotschaftkyjiw

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Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) готується до зміни керівництва.

За даними видання Spiegel, очолити відомство має чинний посол Німеччини в Києві Мартін Єгер.

Зазначається, що уряд Німеччини ще офіційно не затвердив призначення, хоча воно було прийняте раніше. Нинішній керівник BND Бруно Каль, який очолює відомство з 2016 року, ймовірно, стане послом Німеччини у Ватикані.

Мартіна Єгера називають одним із найдосвідченіших кризових дипломатів Міністерства закордонних справ Німеччини. Він має намір реорганізувати розвідку країни в найближчі роки. Зокрема, розвідувальне агентство може розраховувати на значне збільшення фінансування та отримати більше гнучкості у сфері іноземного шпигунства та технічної розвідки.

«З огляду на численні кризи в усьому світі, зміни в агенстві особливо затребувані. Зокрема, канцлер Мерц, який ставить зовнішню політику в центр роботи свого уряду, очікує, що BND щодня надаватиме чіткий аналіз та відповідні розвідувальні дані. Той факт, що Мартін Єгер знає про Україну більше, ніж майже будь-хто інший, безумовно, має полегшити початок його роботи», - додає видання.

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