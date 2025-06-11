Прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс їде до Одеси

Прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс візьме участь в саміті Україна – Південно-Східна Європа.

Фото: Getty Images

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На середу, 11 червня, запланований офіційний візит прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса до Одеси. Як повідомляє пресслужба уряду Греції, глава уряду візьме участь у четвертому саміті у форматі «Україна – Південно-Східна Європа».

Запрошення до участі в заході Міцотакіс отримав під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським 22 травня.

Нагадаємо у березні минулого року РФ здійснила удар по Одесі під час візиту Президента Володимира Зеленського та прем'єра-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

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