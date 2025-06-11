Премьер Греции Кириакос Мицотакис едет в Одессу

Премьер Греции Кириакос Мицотакис примет участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа.

Фото: Getty Images

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На среду, 11 июня, запланирован официальный визит премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Одессу. Как сообщает пресс-служба правительства Греции, глава правительства примет участие в четвертом саммите в формате «Украина - Юго-Восточная Европа».

Приглашение к участию в мероприятии Мицотакис получил во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским 22 мая.

Напомним, в марте прошлого года РФ осуществила удар по Одессе во время визита Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

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