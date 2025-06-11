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В Голосеевском районе Киева столкнулись четыре автомобиля — микроавтобус перевернулся, фото

16:30, 11 июня 2025
ДТП с участием четырех автомобилей произошло 11 июня около 15:10 на проспекте Голосеевском.
В Голосеевском районе Киева столкнулись четыре автомобиля — микроавтобус перевернулся, фото
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11 июня около 15:10 на проспекте Голосеевском в Киеве произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого один из них, пассажирский микроавтобус, перевернулся. Об этом сообщили в Патрульной полиции.

По предварительным данным правоохранителей, три человека пострадали в результате аварии, их осматривают врачи.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, патрульные, спасатели ГСЧС и медики. Сейчас устанавливается механизм и обстоятельства этой автопроисшествия.

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ДТП Киев

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