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Хозяйке квартиры с индивидуальным отоплением начислили долг за тепло в 68800 грн — суд отказал в иске о его взыскании

21:14, 11 июня 2025
Теплоснабжающее предприятие сообщило, что в прошлом году выявило факт нарушения Порядка отключения ее квартиры от сетей централизованного отопления.
Хозяйке квартиры с индивидуальным отоплением начислили долг за тепло в 68800 грн — суд отказал в иске о его взыскании
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В Хмельницкой области в суд обратилось Шепетовское предприятие тепловых сетей с просьбой взыскать с потребительницы 68 800 грн долга за услуги по поставке тепловой энергии и абонентскому обслуживанию. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Предприятие пояснило, что в прошлом году выявило факт нарушения Порядка отключения ее квартиры от сетей централизованного отопления. Во время обследования фасада дома сотрудники предприятия выяснили, что в помещении установлена система индивидуального отопления. Однако разрешительные документы на отключение квартиры от централизованного отопления теплоснабжающему предприятию она не предоставила.

Поскольку отключение квартиры от теплосети произошло самовольно, то, по мнению истца, хозяйка жилья до сих пор числится на учете предприятия как потребительница услуг и не освобождается от оплаты за них.

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области, который рассматривал иск, отказал в его удовлетворении. Свое решение суд мотивировал тем, что предприятие не опровергло объективные сведения об отключении квартиры ответчицы от централизованного теплоснабжения с 2019 года и установке в ее квартире индивидуального газового отопления.

Предприятие обжаловало это решение, настаивая на взыскании задолженности с потребительницы.

По результатам апелляционного пересмотра коллегия судей ХАС пришла к выводу о необоснованности апелляционной жалобы и законности решения суда первой инстанции.

Апелляционный суд отметил, что в 2018–2019 годах хозяйка квартиры была потребительницей услуг централизованного теплоснабжения, которое предоставляло ООО «Шепетовка Энергоинвест», а не истец – Шепетовское предприятие тепловых сетей.

В июле 2019 года на основании решения органа местного самоуправления с соблюдением технических условий, полученных от теплоснабжающего и газоснабжающего предприятий, она отключилась от централизованного теплоснабжения и в установленный законодательством способ обустроила в квартире индивидуальное отопление.

«Апеллянт стал исполнителем услуг по теплоснабжению только с 11.10.2019 года, то есть после того, как ответчица перестала быть потребительницей услуг централизованного теплоснабжения, а потому ответчица не имела необходимости, не могла присоединиться и не присоединялась к договору, предложенному истцом, поскольку не потребляла соответствующих услуг и не имела никаких правоотношений с истцом по поводу получения этих услуг», — отметил апелляционный суд.

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