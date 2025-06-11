Власниці квартири з індивідуальним опаленням нарахували борг за тепло в 68800 грн — суд відмовив у позові про його стягнення

Теплопостачальне підприємство повідомило, що торік виявило факт порушення Порядку відключення її квартири від мереж централізованого опалення.

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На Хмельниччині до суду звернулося Шепетівське підприємство теплових мереж з проханням стягнути зі споживачки 68 800 грн боргу за послуги з постачання теплової енергії та з абонентського обслуговування. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Пояснило, що торік виявило факт порушення Порядку відключення її квартири від мереж централізованого опалення. Під час обстеження фасаду будинку працівники підприємства з’ясували, що у помешканні встановлено систему індивідуального опалення. Проте дозвільних документів на від`єднання квартири від мереж централізованого опалення теплопостачальному підприємству вона не надала.

Позаяк відключення квартири від тепломережі відбулося самовільно, то власниця житла досі перебуває на обліку підприємства як споживачка послуг і не звільняється від оплати за них, вважає позивач.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області, який розглядав позов, відмовив у його задоволенні. Своє рішення мотивував тим, що підприємство не спростувало об`єктивних відомостей про від`єднання квартири відповідачки від централізованого теплопостачання з 2019 року та встановлення у її квартирі індивідуального газового опалення.

Підприємство оскаржило це рішення, наполягаючи на стягненні заборгованості зі споживачки.

За результатами апеляційного перегляду колегія суддів ХАС дійшла висновку про необґрунтованість апеляційної скарги та законність рішення суду першої інстанції.

Апеляційний суд зауважив, що у 2018-2019 роках власниця квартири була споживачкою послуг з централізованого теплопостачання, яке надавало ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», а не позивач – Шепетівське підприємство теплових мереж.

У липні 2019 році на підставі рішення органу місцевого самоврядування з дотриманням технічних умов, отриманих від теплопостачального та газопостачального підприємств, вона відключилась від централізованого теплопостачання та у встановлений законодавством спосіб облаштувала у квартирі індивідуальне опалення.

«Апелянт став виконавцем надання послуг з теплопостачання лише з 11.10.2019 року, тобто після того, як відповідачка перестала бути споживачем послуг централізованого теплопостачання, а тому відповідачка не мала потреби, не могла приєднатися та не приєднувалась до договору, запропонованого позивачем, оскільки не споживала відповідних послуг та не мала жодних правовідносин з позивачем з приводу отримання відповідних послуг», – зазначив апеляційний суд.

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