Посол Германии в Украине Мартин Йегер станет новым главой разведки ФРГ — Spiegel

Мартин Йегер может возглавить Федеральную разведывательную службу Германии.

Фото: facebook.com/deutschebotschaftkyjiw

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Федеральная разведывательная служба Германии (BND) готовится к смене руководства.

По данным издания Spiegel, ведомство должен возглавить действующий посол Германии в Киеве Мартин Йегер.

Отмечается, что правительство Германии еще официально не утвердило назначение, хотя решение об этом уже было принято ранее. Действующий глава BND Бруно Каль, который возглавляет службу с 2016 года, вероятно, станет послом Германии в Ватикане.

Мартина Йегера называют одним из самых опытных кризисных дипломатов Министерства иностранных дел Германии. Он намерен провести реорганизацию разведывательной службы в ближайшие годы. В частности, агентство может рассчитывать на значительное увеличение финансирования и получение большей гибкости в области внешней разведки и технической слежки.

«Учитывая многочисленные кризисы в мире, реформы в агентстве особенно востребованы. В частности, канцлер Мерц, который делает внешнюю политику приоритетом своей работы, ожидает, что BND будет ежедневно предоставлять четкий анализ и соответствующую разведывательную информацию. Тот факт, что Мартин Йегер знает об Украине больше, чем почти кто-либо другой, безусловно, должен облегчить начало его работы», — добавляет издание.

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