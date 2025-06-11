Уголовные дела по коррупции необходимо рассматривать с определением их приоритета – НАБУ

В НАБУ считают, что без изменения подхода к рассмотрению дел, Высший антикоррупционный суд не сможет обеспечить эффективное рассмотрение дел о топ-коррупции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное антикоррупционное бюро предлагает полностью изменить подходы к рассмотрению уголовных дел, касающихся топ-коррупции.

Как отметил во время VIII Киевского полилога первый заместитель директора НАБУ Денис Гюльмагомедов, рассмотрение дел в Высшем антикоррупционном суде длится слишком долго.

В 2023 году средний срок рассмотрения дел в ВАКС составлял 444 календарных дня, а в 2024 году уже 618 календарных дней.

«В то же время есть случаи рассмотрения дел более пяти лет, а затягивание сроков рассмотрения коррупционных правонарушений создает сомнения в перспективах реального привлечения к уголовной ответственности», - отметил Денис Гюльмагомедов.

По мнению Первого заместителя НАБУ, настало время принять следующие меры для повышения эффективности рассмотрения дел Антикоррупционным судом:

ликвидация возможностей для злоупотребления процессуальными правами со стороны участников судебных процессов (неявки в судебное заседание, необоснованные отводы, жалобы и т. п.)

определение приоритета в рассмотрении дел (с установлением прозрачных критериев)

ограничение количества дел, одновременно находящихся на рассмотрении судьи или коллегии судей

Напомним, что антикоррупционные органы уже не в первый раз выражают свое недовольство темпами рассмотрения уголовных дел Высшим антикоррупционным судом.

Еще в 2023 году НАБУ определило, что слишком медленный темп рассмотрения дел ВАКС, является одним из вызовов для эффективной деятельности самого Антикоррупционного бюро.

В том же 2023 году о своем недовольстве темпами рассмотрения дел в ВАКС, сообщили и в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.