Кабмин согласовал законопроект о новых условиях проведения вакцинации населения

Предлагается предусмотреть права и обязанности лиц, болеющих инфекционными заболеваниями или являющихся бактерионосителями.

Фото: hh.com.ua

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Правительство на заседании 11 июня одобрило законопроект «О защите населения от инфекционных болезней». Впоследствии он будет зарегистрирован в парламенте.

Законопроектом предлагается определить законодательные основы проведения вакцинации.

В частности, установить полномочия Министерства здравоохранения по определению:

Перечня инфекций, которым можно предотвратить путем вакцинации.

Перечня обязательных прививок.

Календаря прививок (перечня профилактических прививок по возрасту и оптимальных сроков их проведения).

Перечня прививок по состоянию здоровья и по эпидемическим показаниям.

Также предлагается:

Четко определить источники финансирования проведения указанных видов профилактических прививок.

проведения указанных видов профилактических прививок. Установить требования к иммунобиологическим лекарственным средствам и контроль за их качеством и применением, в частности, за соблюдением условий холодовой цепи.

и контроль за их качеством и применением, в частности, за соблюдением условий холодовой цепи. Дополнить законодательство терминами «побочные реакции» и «неблагоприятные события после вакцинации» и установить порядок надлежащего реагирования в случае их наступления.

Предусмотрено:

Осовременивание положения о правах и обязанностях граждан и общественных объединений, юридических лиц и ФОП в этой сфере, а также о правах и обязанностях лиц, которые болеют инфекционными заболеваниями или являются бактерионосителями .

и общественных объединений, юридических лиц и ФОП в этой сфере, а также о . Обновление законодательного регулирования предоставления медицинской помощи людям, болеющим лепрой.

людям, болеющим лепрой. Уточнение полномочий Кабмина и Минздрава в сфере защиты людей от инфекционных болезней.

Автор: Наталя Мамченко

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