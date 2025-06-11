Кабмин согласовал законопроект о новых условиях проведения вакцинации населения

16:35, 11 июня 2025
Предлагается предусмотреть права и обязанности лиц, болеющих инфекционными заболеваниями или являющихся бактерионосителями.
Фото: hh.com.ua
Правительство на заседании 11 июня одобрило законопроект «О защите населения от инфекционных болезней». Впоследствии он будет зарегистрирован в парламенте.
Законопроектом предлагается определить законодательные основы проведения вакцинации.
В частности, установить полномочия Министерства здравоохранения по определению:
- Перечня инфекций, которым можно предотвратить путем вакцинации.
- Перечня обязательных прививок.
- Календаря прививок (перечня профилактических прививок по возрасту и оптимальных сроков их проведения).
- Перечня прививок по состоянию здоровья и по эпидемическим показаниям.
Также предлагается:
- Четко определить источники финансирования проведения указанных видов профилактических прививок.
- Установить требования к иммунобиологическим лекарственным средствам и контроль за их качеством и применением, в частности, за соблюдением условий холодовой цепи.
- Дополнить законодательство терминами «побочные реакции» и «неблагоприятные события после вакцинации» и установить порядок надлежащего реагирования в случае их наступления.
Предусмотрено:
- Осовременивание положения о правах и обязанностях граждан и общественных объединений, юридических лиц и ФОП в этой сфере, а также о правах и обязанностях лиц, которые болеют инфекционными заболеваниями или являются бактерионосителями.
- Обновление законодательного регулирования предоставления медицинской помощи людям, болеющим лепрой.
- Уточнение полномочий Кабмина и Минздрава в сфере защиты людей от инфекционных болезней.
Автор: Наталя Мамченко
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