У Трампа опровергли информацию о том, что в Гуантанамо отправят тысячи мигрантов, включая украинцев

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что мигрантов не будут отправлять в Гуантанамо.

Фото: Reuters

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Администрация президента США Дональда Трампа уже на этой неделе, не уведомляя правительства стран, может начать перемещение потенциально тысяч иностранцев, которые незаконно находятся в США, на военную базу в Гуантанамо. Об этом утверждало издание The Washington Post со ссылкой на знакомых с этим вопросом американских чиновников.

«Иностранные граждане, которых рассматривают (для отправки), происходят из разных стран. Среди них сотни из дружественных европейских государств, в частности Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции и Украины, а также из других частей света, в том числе многие из Гаити», — заявили в издании.

Позже у Дональда Трампа опровергли публикацию WP о направлении мигрантов в Гуантанамо.

«Эта история — фейковые новости. Этого не произойдет», — написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на своей странице в соцсети X.

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