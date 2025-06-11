В Украине появится специальный орган-координатор по вопросам противодействия антисемитизму

17:05, 11 июня 2025
Кабмин определит центральный орган исполнительной власти, который будет специальным координатором по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.
Фото: КМУ
Правительство одобрило законопроект с изменениями в Закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине» относительно определения специального координатора по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.
Законопроектом предлагается предусмотреть, что Кабинет Министров Украины определяет центральный орган исполнительной власти, который является специальным координатором по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.
Предлагается очертить полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму:
- Координирует деятельность других центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.
- Осуществляет нормативно-правовое регулирование по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.
- Обобщает практику применения и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.
- Участвует в деятельности международных правительственных организаций по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.
- Устанавливает и поддерживает связи с соответствующими органами иностранных государств.
Также предлагается определить полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам предотвращения противодействия антисемитизму:
- Осуществление мониторинга соблюдения требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.
- Принятие мер по предотвращению и противодействию антисемитизму.
- По вопросам почтения памяти жертв преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокоста).
- Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления.
- Сотрудничество с общественными объединениями по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.
- Проведение консультаций, организация проведения исследований по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.
Автор: Наталя Мамченко
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