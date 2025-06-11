В Украине появится специальный орган-координатор по вопросам противодействия антисемитизму

Кабмин определит центральный орган исполнительной власти, который будет специальным координатором по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

Фото: КМУ

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Правительство одобрило законопроект с изменениями в Закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине» относительно определения специального координатора по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

Законопроектом предлагается предусмотреть, что Кабинет Министров Украины определяет центральный орган исполнительной власти, который является специальным координатором по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

Предлагается очертить полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму:

Координирует деятельность других центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

других центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму. Осуществляет нормативно-правовое регулирование по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму. Обобщает практику применения и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму. Участвует в деятельности международных правительственных организаций по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

правительственных организаций по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму. Устанавливает и поддерживает связи с соответствующими органами иностранных государств.

Также предлагается определить полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам предотвращения противодействия антисемитизму:

Осуществление мониторинга соблюдения требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

соблюдения требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму. Принятие мер по предотвращению и противодействию антисемитизму.

по предотвращению и противодействию антисемитизму. По вопросам почтения памяти жертв преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокоста).

преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокоста). Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления.

государственной власти, органами местного самоуправления. Сотрудничество с общественными объединениями по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

объединениями по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму. Проведение консультаций, организация проведения исследований по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

Автор: Наталя Мамченко

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