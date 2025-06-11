ВККС определила проходной балл по тестам на знание истории украинской государственности для кандидатов в судьи

Определен проходной балл тестирования знаний по истории украинской государственности с учетом того, что ко второму этапу допускаются участники, набравшие балл не ниже 65% максимально возможного балла, в количестве не более 7200.

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Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) 11 июня внесла изменения в Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и методику оценивания кандидатов, а также изменения в решение ВККС от 12 мая 105/зп-25 о назначении квалификационного экзамена для кандидатов на должность судьи местного суда и судей, изъявивших намерение быть переведенными в другой местный суд.

ВККС установила средний допустимый балл тестирования знаний по истории украинской государственности в рамках квалификационного экзамена.

Средний допустимый балл тестирования по истории украинской государственности является проходным баллом.

Изменениями определен проходной балл тестирования знаний по истории украинской государственности с учетом того, что ко второму этапу допускаются участники, набравшие балл не ниже 65% максимально возможного балла, в количестве не более 7200 кандидатов на должность судьи и судей.

Напомним, что 4 июня вступил в силу Закон о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно уточнения процедур конкурса на должность судьи и командирования судьи 4433-ІХ, которым, в частности, внесены изменения относительно определения допустимого балла тестирования по истории украинской государственности. Проходной балл по такому тестированию устанавливает Высшая квалификационная комиссия судей.

Ранее проходной балл составлял 75% верных ответов на тесте по истории.

Автор: Наталя Мамченко

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