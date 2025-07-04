ВККС оприлюднила тести з відповідями з історії української державності для кандидатів в судді

Оприлюднено запитання та відповіді тестування з історії української державності, тестування загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду для кандидатів в місцеві суди.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) оприлюднила переліки основ тестових запитань з історії української державності, із загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду – адміністративної, господарської та загальної – з правильними відповідями на них.

З тестовими запитаннями можна ознайомитися в каталогах «Тестування з історії української державності» та «Тестування загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду (адміністративної, господарської, загальної)» підрубрики «Підготовка до кваліфікаційного іспиту» рубрики «Добір кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошений 11.12.2024» підрозділу «Добір на посаду судді» розділу «Добір на посаду судді місцевого суду» офіційного сайту ВККС або за посиланням:

Основи тестових запитань з історії української державності (з правильними відповідями на них) для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду;

Основи тестових запитань із загальних знань у сфері права;

Основи тестових запитань з адміністративної спеціалізації місцевого суду;

Основи тестових запитань з господарської спеціалізації місцевого суду;

Основи тестових запитань із загальної (цивільної та кримінальної) спеціалізації місцевого суду.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.