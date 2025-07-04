ВККС опубликовала тесты с ответами по истории украинской государственности для кандидатов в судьи

Обнародованы вопросы и ответы тестов по истории украинской государственности, тестированию общих знаний в сфере права и по каждой специализации суда для кандидатов в местные суды.

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Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) обнародовала перечни основных тестовых вопросов по истории украинской государственности, общим знаниям в сфере права и по каждой специализации суда — административной, хозяйственной и общей — с правильными ответами на них.

С тестовыми вопросами можно ознакомиться в каталогах «Тестирование по истории украинской государственности» и «Тестирование общих знаний в сфере права и по каждой специализации суда (административной, хозяйственной, общей)» подрубрики «Подготовка к квалификационному экзамену» рубрики «Отбор кандидатов на должность судьи местного суда, объявленный 11.12.2024» подраздела «Отбор на должность судьи» раздела «Отбор на должность судьи местного суда» официального сайта ВККС или по ссылке:

Основи тестових запитань з історії української державності (з правильними відповідями на них) для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду;

Основи тестових запитань із загальних знань у сфері права;

Основи тестових запитань з адміністративної спеціалізації місцевого суду;

Основи тестових запитань з господарської спеціалізації місцевого суду;

Основи тестових запитань із загальної (цивільної та кримінальної) спеціалізації місцевого суду.

Автор: Наталя Мамченко

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