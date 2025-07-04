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В Австралии проверят 1200 детей на инфекции из-за обвинений воспитателя детсада в насилии

13:12, 4 июля 2025
Воспитатель детсада подозревается в преступлениях против младенцев.
В Австралии проверят 1200 детей на инфекции из-за обвинений воспитателя детсада в насилии
Фото: BBC
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Медицинские службы штата Виктория, Австралия, призвали 1200 детей пройти тестирование на инфекционные заболевания после обвинений 26-летнего Джошуа Брауна в сексуальном насилии над младенцами и детьми в детском саду Мельбурна, сообщило The Guardian.

Полиция предъявила Брауну более 70 обвинений, связанных с восемью предполагаемыми жертвами в возрасте от пяти месяцев до двух лет, которые посещали детский центр в западном пригороде Мельбурна. Среди обвинений - сексуальное насилие над детьми до 12 и 16 лет, попытки такого насилия и изготовление детской порнографии.

Расследование, которое ведет спецотдел по борьбе с сексуальными преступлениями, установило, что с января 2017 года по май 2025 года Браун работал в 20 детсадах. Полиция обнаружила доказательства его преступлений в другом детском учреждении, которое сейчас является приоритетом следствия. Власти создали сайт с перечнем детсадов, где работал обвиняемый, и датами его пребывания, а также открыли горячую линию для поддержки семей.

Около 2600 семей обратились в службы, и 1200 детям рекомендовано пройти скрининг на инфекционные болезни. Главный санитарный врач штата Кристиан Макграт отметил, что риск заражения низкий, но тестирование необходимо для спокойствия родителей. Он уточнил, что вероятные инфекции лечатся антибиотиками и не угрожают общественному здоровью.

Некоторые семьи могут получить единовременную выплату в размере 5000 долларов на покрытие расходов на альтернативный уход или потерю заработка. Браун находится под стражей с 12 мая, а его первое судебное слушание назначено на 15 сентября в магистратском суде Мельбурна.

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дети насилие Австралия

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